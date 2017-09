Ya puedes dejar de hacer planes: el fin del mundo llegará en 4 días

Jan Massys - El apocalipsis de San Juan

Pocas cosas hay como amanecer con una teoría apocalíptica sobre el fin del mundo. Le da vidilla a este martes. Nos dice que gran parte vamos a morir el próximo 23 de septiembre. Cae en sábado, vaya por dios.

¿Hay por qué preocuparse? La verdad es que no.

La loca teoría ha sido anunciada por un lunático en Fox News. Pero algunos se la han tomado bastante en serio.

David Meade, un numerólogo cristiano autor de Planet X – The 2017 Arrival, afirma que el planeta Nibiru -inexistente- se estrellará contra la Tierra el fatídico 23 de septiembre. Entonces, "el mundo tal y como lo conocemos" terminará y los que sobrevivan tendrán que lidiar con el caos.

via GIPHY

Acabará el 23 de septiembre debido al número 33. Es la fecha después de que hayan pasado 33 días del eclipse solar total que oscureció América el pasado 21 de agosto. Elohim, el dios de Israel, aparece nombrado 33 veces en la Biblia. Jesucristo murió a los... 33 AÑOS.

La cosa viene por una interpretación bastante personal y sesgada del Antiguo Testamento. Capítulo 13, versículos 9 y 10: "Las estrellas del cielo y sus constelaciones no mostrarán su luz, el sol naciente será oscurecido y la luna no dará luz".

Estamos jodidos, según David Meade, porque describe lo que ocurrió en el eclipse solar.

via GIPHY

Lo cierto es que científicos y politólogos dicen que sí que es cierto que estamos jodidos pero por otras razones. Más solventas y creíbles. Los huracanes están volviéndose más destructivos debido al cambio climático. ¿Causado por dios? Oh, no, por los humanos. Cada día nos levantamos con un inminente ataque nuclear ya sea de Corea del Norte o Estados Unidos, y no tenemos a dios encerrado creando bombas atómicas.

Al menos las profecías de David Meade nos hacen pasar buenos ratos por la mañana. Gracias, compañero.

via GIPHY