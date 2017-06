Aparece otro tiburón blanco devorado por orcas, y esta vez no solo se han comido el hígado

En el mar se ha liado una auténtica pelea entre bandas: un auténtico beef entre orcas y tiburones blancos.

Hace un mes un poco largo ya publicamos una noticia al respecto. En ella hablábamos de cómo las orcas habían empezado a cazar tiburones blancos con el objetivo de comerse su hígado, muy alto en escualeno, un nutriente que necesitan para subsistir. Según explicó a Gizmodo la bióloga encargada de dirigir las autopsias de los tres tiburones muertos que aparecieron en las costas sudafricanas, las ballenas asesinas fueron capaces de extraer el hígado de los tiburones "con precisión quirúrgica" para después "desechar el resto".

Hasta ese momento, los casos registrados de orcas devorando tiburones blancos podían contarse con los dedos de una mano. Pero el fin de semana pasado las autoridades de Sudáfrica contactaron con el programa de conservación Dyer Island. Un nuevo cadáver de tiburón de 4,1 metros había aparecido en la playa, el cuarto desde el mes de mayo. Y en esta ocasión las orcas decidieron ampliar el menú. Además su hígado, también devoraron su estómago y sus testículos.

La experta en biología marina Alison Kock explicó a Gizmodo que "es difícil decir con certeza si en el pasado se han registrado casos de orcas que atacaban y se comían esas partes", y que "es posible que esas partes sencillamente fueron devoradas para así poder llegar al hígado, dado que todos los órganos están conectados en el interior del tiburón".

Igual he visto yo muchas pelis de mafia, pero esto de comerse las tripas y las pelotas del adversario suena un poco a "corbata colombiana" y cosas del estilo. Just saying.

[Vía Gizmodo]