Antifascistas de Seattle usan Twitter para encontrar a un nazi y pegarle una paliza

Ver como tumban a un nazi de un puñetazo alegra la mañana a cualquiera:

Más allá del porrazo que se lleva el amigo, la historia detrás del incidente es de lo más interesante, ya que demuestra que internet también puede ser una gran arma antifascista.

Vayamos por partes.

El domingo por la tarde un tuitero llamado @bigotbasher compartió en su perfil una fotografía de un hombre con una esvástica en el brazo montado en un autobús de Seattle.

Aunque a todos nos gustaría pensar que se trataba solo de una persona con un humor muy negro de camino a una fiesta de disfraces, nada más lejos de la realidad. El hombre estaba haciendo comentarios racistas directamente a otros pasajeros.

"Esta mierda nazi ha sido vista en la línea D camino al centro de Seattle. El que me envió la foto dijo que estaba acosando a un hombre negro en el autobús".

Casi al mismo tiempo, la foto fue colgada en el subreddit de Seattle. A partir de ahí, la gente se alió a través de internet para encontrar al nazi y pararle los pies.

La foto empezó a difundirse en otros tuiters antifascitas.

Y quienes se cruzaban con él empezaron a enviar mensajes para informar de su paradero.

"Hey, creo que esto es la única cosa que puedo hacer, pero ya que tú conoces a un montón de anarquistas locales, hay un nazi en el centro de Seattle ahora mismo con una esvástica en la manga gritándole a la gente en la cara. Acabo de pasar junto a él en la tercera con unionish. Así que si conces a alguien en la zona al que le gustaría pegarle una paliza... dijo que iba armado, por cierto".

Y poco después personas que no estaban relacionadas con el movimiento antifascista empezaron a hacerse eco de lo que estaba pasando.

"NO NO NO, en el centro de Seattle hay un hombre paseándose con un brazalete rojo con una esvástica gritando a la gente que pasa #WTF #noesnormal Trump, esta va de tu cuenta".

"Hoy en Pike con la tercera en Seattle un gilipollas con un brazalete nazi anda soltando comentarios racistas se ha llevado una hostia de un viandante. La parada de autobús le vitoreó".

E, instantes después, llegaron las imágenes que confirmaban lo sucedido.

"Acabo de ver a un nazi ser noqueado de una hostia".

Alguien grabó el momento de puñetazo y rápidamente lo colgó en YouTube (ver arriba).

Según esta chica, el hombre podría haber recibido más golpes de los que tenemos grabados en vídeo.

I watched that nazi get punched in seattle yesterday. And it wasn't even the video that's circulating. That's dude got punched 2+ times. — Harp (@harpthesnarp) 19 de septiembre de 2017

"Vi a ese nazi siendo golpeado en Seattle ayer, y cuando todavía el vídeo no estaba circulando. Ese tío recibió más de dos puñetazos".

Twitter está celebrando non stop el épico puñetazo que se llevó el nazi y a su nuevo héroe antifascista.

"Amo mis ciudades (Seattle y Tacoma). No apoyo la violencia, pero un nazi recibiendo un puñetazo no me molesta en absoluto".

Who knows the dude that punched the Nazi in Seattle. We need an assistant boxing coach at the gym lol. — LeAndrew. (@_BeEnlightened_) 19 de septiembre de 2017

"¿Quién conoce al tipo que pegó al nazi de Seattle? Necesitamos un profe de boxeo en el gimnasio, jeje".

me waking up late: wow mondays suck me after the nazi gets punched in seattle: mondays rule, I love mondays actually — Flinch!🐱🐍 (@FlannelFerret) 19 de septiembre de 2017

"Yo levantándome tarde: wow, los lunes apestan.

Yo después de ver como un nazi se lleva un puñétazo en la cara en Seattle. Los lunes son lo mejor. De hecho, amo los lunes".

Algunos ponen en tela de juicio que no fuese un paripé.

Fake NEO Nazi punched out by AntiFa? But look at the picture and video evidence. It's obviously staged. https://t.co/RVpo9qjSyf — Cinder Blake (@cinderblake) 19 de septiembre de 2017

"¿Un falso neo nazi siendo golpeado por un antifa? Pero mirad las fotografías y el vídeo, está evidentemente preparado".

Otros se cuestionan si, por muy satisfactorio que nos resulte ver a un nazi cayendo redondo al suelo después de un puñetazo, está bien que esto suceda.

As satisfying as it may be to see the Seattle Nazi punched for being abusive and wearing an armband. It worries me. Anyone else? — Robert Morgan Fisher (@Wordcommando) 19 de septiembre de 2017

"Por muy satisfactorio que pueda ser ver al nazi de Seattle siendo golpeado por ser abusar de la gente y llevar ese brazalete, me preocupa, ¿a alguien más?".

El tuitero @teethnclaws que participó en la búsqueda del nazi ha dicho a Buzzfeed News que "identificamos, rastreamos y nos coordinamos con éxito para neutralizar y limpiar un peligro presente en Seattle, coordinásemos o no el puñetazo en cuestión". Para él, el éxito ha dependido de la red antifascista de Twitter, aunque quiere "aplaudir al héroe anónimo".

Cuando le preguntaron si el hombre de la esvástica había sido identificado, su respuesta sonó a sentencia: "Lo sabremos pronto".

[Vía BuzzFeed]