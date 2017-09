Alarma por otro gran iceberg que se acaba de desprender de la Antártida

Arte PG

El Glaciar Pine Island de la Antártida ha perdido un bloque de hielo cuatro veces el tamaño de Manhattan. Se ha desprendido un trozo de 259 kilómetros cuadrados.

El glaciar es uno de los más grandes de la Antártida Occidental pero también uno de los que más hielo pierde en el continente congelado: 45.000 millones de toneladas cada año. El nuevo icerberg, detectado con imágenes satélites el pasado 23 de septiembre, se aleja hacia el mar y se cree que se irá despedazando en icerbergs más pequeños.

Se trata del quinto evento de ruptura de gran tamaño que sufre este glaciar desde el año 2000. Hace cinco años se liberó uno de 652 kilómetros cuadrados y, en 2015, uno de 582 km². El actual es menor y está lejos de ser comparado con la gran ruptura que se produjo en la plataforma de hielo Larsen C este año en la que se escindió un bloque de 5.800 km². Aquí el vídeo de su desprendimiento.

Sin embargo preocupa por una razón: Pine Island parece haber desarrollado una nueva forma de perder hielo y amenaza una subida del nivel de mar futura. Al originarse las grietas en el centro de la plataforma flotante, en vez de en sus bordes, indica que el agua cálida del océano alcanza la base glaciar y fisura desde abajo. Esto provocaría desprendimientos más pequeños pero más frecuentes.

"Si nuevas fisuras continúan formándose progresivamente en el interior, significa que el retiro de hielo de la plataforma será alto", explicó el glaciólogo Ian Howat a The Washington Post.

