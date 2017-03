Tras años de sufrir toda clase de abusos, se suicidió en directo en Facebook Live

Llevaba dos horas en Facebook Live cuando decidió suicidarse. Y años sufriendo agresiones y abusos sexuales, desde los seis rodando de orfanato en orfanato que la llevaron a ese callejón sin salida.

La mayoría de usuarios que estaban viendo la retransmisión de Naika Venant, 14 años de edad, le pedían que no lo hiciera. Muchos de ellos eran sus amigos. Otros le decían que lo hacía para llamar la atención e incluso le pedían quitarse la vida.

Finalmente, lo hizo. Se ahorcó en el baño del orfanato de Florida en el que se encontraba, informa Washington Post.

El informe del departamento de niños y familias de Florida reportó esta semana que Naika dormía desde pequeña con la madre y su novio mientras veían películas porno. Fueron años de agresiones y abusos antes de que la enviaran a un orfanato insuficiente para lidiar con todos sus traumas.

A los cuatro años de edad, la dejaron sola en casa, una hora sin comida ni agua.

A los seis, la madre le dejó 30 marcas de cinturón por el cuerpo después de, según dijo, pillarla teniendo sexo con un joven que le hacía de canguro.

Fue entonces, en 2009, cuando la niña empezó a ingresar en albergues de menores.

Por entonces ya mostraba "conductas sexuales inapropiadas", según el informe, que se refería a los abusos sexuales sufrodos anteriormente. La misma investigación asegura que fue violada en el centro.

Su madre, Alexis, dijo no querer que regresara a casa a pesar de que ella aseguró al centro "echar mucho de menos" a la progenitora. Alexis rechazó también ser puesta en tratamiento para mejorar sus condiciones mentales con tal de hacer posible un reencuentro definitivo con la hija.

El abogado de Alexis asegura que la madre nunca fue entrevistada para elaborar este informe. Y que a día de hoy aún no ha visto el vídeo de la muerte de su hija.

Mom of Naika Venant: I thought hanging might have been stunt https://t.co/Joc1Ij5F7m pic.twitter.com/OeQT3DxKZb