Anonymous le declara la guerra a Donald Trump

“Esto ya no son los 80, la información no se desvanece. Vas a lamentar los próximos cuatro años”. Con este tweet, el grupo hacktivista Anonymous amenazaba a Donald Trump y a sus amigos.

This isn't the 80's any longer, information doesn't vanish, it is all out there. You are going to regret the next 4 years.

El colectivo le ha declarado la guerra al presidente electo de EEUU. Anonymous acusa a Trump de tener “vínculos financieros y personales con la mafia rusa, con traficantes de niños y con blanqueadores de dinero”.

Los activistas han ido publicando estos últimos días tuits que aluden a supuestas informaciones de carácter confidencial que podrían comprometer a Trump. Según algunos analistas es posible que esos tuits se refieran a las informaciones que se divulgaron la semana pasada con la publicación de un polémico informe "no verificado". Aún no se sabe si el grupo de hackers tiene en su posesión más datos que puedan poner contra las cuerdas al magnate.

"Go get him #Anonymous" "Step up!" "Save us please!" No, you go get him. It's your duty as adults. We gave you the resources, use them.