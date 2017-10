Amazon vende una sudadera con un chiste sobre la anorexia y la gente está indignada

Dr Andy Mayers FRSA‏ @DrAndyMayers.

Que los trastornos alimenticios sean temática en la estampación de camisetas no es nada nuevo.

Algunas pueden escudarse en estar haciéndolo en clave de humor.

Otras, además de no tener ni pizca de gracia, son de muy mal gusto.

¿Un modelo para niños, are you fucking kidding me?

¿Recordáis el pollo que se montó hace unos años con aquella camiseta de Urban Outfitters en la que animaban a la gente directamente a comer menos?

Pues una polémica similar se está viviendo actualmente con un producto de Amazon. Concretamente, con una sudadera que está hiriendo la sensibilidad de muchas personas a las que les ha tocado de cerca alguna de estas enfermedades.

"Anorexia: como la bulimia, pero con autocontrol".

Lo más desagradable de este mensaje es que juega con la jerarquía tóxica que existe entre la anorexia y la bulimia. Para quienes sufren un trastorno alimenticio la anorexia es la reina, es elegancia, autocontrol. La bulimia es grosera, desagradable, para las que no son capaces de resistir la tentación.

El producto tiene 174 comentarios, el 90% de ellos valorándolo con la puntuación mínima.

"Mi hijo murió de anorexia, esto no es gracioso".

"Este artículo es censurable. Es completamente inaceptable avergonzar a quienes sufren trastornos alimenticios que amenazan su vida. La anorexia no es 'autocontrol', es una conducta compulsiva y una enfermedad mental exactamente igual que la bulimia".

"Este tipo de mensajes dañan la vida de las personas más delicadas de nuestra sociedad. Hacer negocio de los trastornos alimenticios es pura maldad".

"Esto no está bien. Necesita ser eliminado cuanto antes. Es asqueroso".

"Esto es completamente inaceptable. Las enfermedades mentales no son una broma. Como alguien que ha sufrido un trastorno alimenticio, considero esto increíblemente cruel, falto de gusto y ofensivo".

"Esto es horrible. Como terapeuta de trastornos alimenticios estoy horrorizada".

La polémica ha llegado a Twitter, desde donde los usuarios han pedido a la empresa que retire la sudadera.

"Querido Amazon, te llevan pidiendo que retires este producto de la venta desde 2015. La anorexia mata".

@amazon disgusted at your anorexia sweatshirt on sale! Eating disorders are NOT a joke!😡 — Elaine Ross (@fgsolutions1) 30 de septiembre de 2017

"Asqueada con vuestra sudadera sobre la anorexia. Los trastornos alimenticios no son una broma".

Aunque claramente el sentido del humor puede ser un mecanismo muy positivo para salir de un TCA, tratar de hacer dinero de ello no es una apuesta segura para lograr ofender a quienes lo han sufrido en sus carnes, los que han convivido con la enfermedad por parte de un familiar, pareja o amigo, y los profesionales que lo tratan.

De momento, el producto sigue a la venta en su web.