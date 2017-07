Esta misteriosa tienda ha llenado Amazon de carcasas de móvil muy inquietantes

Si quieres ver mierda chunga de verdad, pasa de la deep web: los bancos de imágenes son la auténtica cara oscura de Internet. En Shutterstock y Getty hay más miseria humana que en la etapa buena de callejeros. Y sino pásate por @darkstockphotos.

Son este tipo de cosas que al ser tan jodidamente cutres y feas, pueden llegar a dar la vuelta completa al ruedo y molar. Pero, ¿tanto como para querer llevar alguna de estas piezas en la funda de tu móvil? Bueno, eso dependerá de tu nivel de taradura mental, supongo, pero la posibilidad ya existe.

Se trata de una tienda de Amazon llamada my-handy-design, fue descubierta recientemente por el artista Russel Jurney compartida en las redes por el blogger Andy Baio, y, de momento, es un gran misterio.

This Amazon bot is generating thousands of phone cases from random photos, and it's amazing. (via @rjurney) https://t.co/n63W4eo9Q5 pic.twitter.com/VX2Ch7xn9v