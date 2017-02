Científicos de la NASA proponen un cambio de clasificación que convierte a Plutón y la Luna en planetas

En 2006, la Unión Astronómica Internacional (UAI) anunciaba que Plutón dejaba de ser visto como el noveno y más pequeño planeta del sistema solar para pasar a ser considerado un simple planeta enano. Si a todos se nos encogió un poco el corazón con aquel anuncio, a Alan Stern, principal investigador de la misión New Horizons a Plutón, aquella decisión le pareció una mierda y los argumentos en los que se sostenía "una puta mentira".

La semana pasada, junto a varios científicos de la NASA, Stern publicaba un artículo en el que no solo se argumenta a favor del rescate de Plutón como planeta en mayúsculas, sino que se proponen cambios que trastocarían la idea que tenemos de nuestro sistema solar.

Molesto con que sean astrónomos en lugar de científicos planetarios los que ordenen la clasificación de estos cuerpos celestes, Stern y sus colegas proponían un nuevo criterio. Básicamente, el asunto central es que a la hora de juzgar los cuerpos celestes debe importar las propiedades geofísicas intrínsecas que poseen, en lugar de que sea un requisito imprescindible que giren alrededor del Sol.

Y con este estándar, viene la sorpresa: nuestro Sistema Solar pasaría de 8 a tener más de 100 planetas, incluyendo a nuestra Luna.

La discusión se reaviva: los antiguos creían que la Luna era planeta

Hoy en día catalogamos a la Luna nada más que como nuestro satélite, pero no siempre fue así. Los astrónomos griegos y medievales, que veían el cielo noche tras noche, apreciaron que las estrellas mantenían una posición fija mientras que siete cuerpos cambiaban su posición lentamente. Aunque contaron con que la Tierra era el centro, observaron que Saturno tardaba en completar una vuelta cada 30 años, Marte cada 2 y la Luna cada mes.

Las diferentes fases lunares se deben a dos circunstancias muy inusuales. La mayoría de las lunas orbitan muy cerca del plano ecuatorial de su planeta, pero la nuestra no. Nuestra Luna posee una inclinación de 6 grados que, sumados a los 23,5 de la Tierra, da la percepción de sus movimientos. Sin estas dos excepciones, los antiguos no hubieran visto ningún cambio y, sin ellos, nunca habrían establecido que era un planeta.

Es irrelevante que gire alrededor del Sol, lo debe contar es su geofísica

El varapalo vino cuando Copérnico le dijo al mundo que la Tierra no era el centro del Universo, sino que girábamos alrededor del Sol. La luna dejó de ser entonces un planeta porque no orbitaba alrededor de la gran estrella. Luego Galileo encontró con su telescopio cuatro lunas más en Júpiter y pareció que no había vuelta atrás: estos cuerpos tenían que ser satélites.

Pero para Alan Stern, y varios otros científicos de la NASA, el criterio de la rotación es un planteamiento erróneo; su estructura y composición debería ser lo relevante. "Proponemos una definición geofísica de planeta que destaca las propiedades físicas intrínsecas de un cuerpo sobre sus propiedades orbitales extrínsecas", escriben.

A las otras etiquetas que se utilizan para terminar de definir a los planetas también les sacan peros:

- El criterio solo considera planeta a los cuerpos que giran alrededor del Sol y no en torno cualquier otra estrella.

- Deben mantener despejada su órbita, es decir, alejar a otros cuerpos celestes para que no interfieran en su camino. Sin embargo este punto, según Stern, ni siquiera la Tierra lo puede cumplir ya que pequeños cuerpos se encuentran volando a través de su sendero.

El manifiesto que agita los conceptos ha sido enviado a la misma organización que le quito el estatus de planeta a Plutón. La intención es clara, aunque no la resolución de este asunto. ¿Volverán a restituirle a Plutón su vieja categoría? ¿Llegaremos algún día a ver una centena de planetas sumados a la definición oficial de nuestro sistema solar?

[Vía Quartz]