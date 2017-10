Descubren parejas de agujeros negros supermasivos millones de veces más grandes que el Sol

Hace menos de una semana la Academia Sueca otorgaba el Nobel de Física a los científicos estadounidenses Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. por su contribución al Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO). Gracias a este detector se pudieron observar por primera vez las ondas gravitacionales, un fenómeno enunciado por Einstein en su teoría de la relatividad y que suceden cuando se producen eventos cósmicos violentos. Por ejemplo, cuando se fusionan dos agujeros negros.

Si a finales de septiembre se conocía la noticia de que 3 observatorios diferentes habían logrado detectar nuevas ondas que corresponden a la colisión de dos agujeros negros, ahora hay una nueva razón para la alegría. Los astrónomos han logrado identificar cinco pares nuevos de agujeros negros supermasivos situados en el centro de las galaxias. Este descubrimiento podría ayudar a los astrónomos a comprender mejor cómo crecen los agujeros negros gigantes y cómo se producen las ondas gravitacionales en el Universo.

Estos cinco pares de agujeros negros supermasivos son brutalmente grandes: cada uno de ellos contiene millones de veces la masa del Sol. Y surgieron con el choque y fusión de dos galaxias. El descubrimiento ha sido posible gracias a la combinación de datos de varios observatorios diferentes como el Observatorio de rayos X de Chandra de la NASA, la Encuesta de Exploración de Cielo Infrarrojo de Campo Ancho (WISE) y el Telescopio Binocular Grande en Arizona.

