Un diario mexicano cierra para denunciar la impunidad con la que se mata periodistas

A los 54 años, Miroslava Breach era madre de 3 hijos y periodista. Profesión que la llevó a sufrir el impacto de los ocho disparos de bala que la dejaron sin vida en el interior de su coche junto a una nota en la que se expresaba la motivación de los autores del crimen: "por ser una bocazas".

Ella es una de los tres periodistas que han muerto durante el pasado marzo en México. Una ola de asesinatos contra la prensa que se han desarrollado con total impunidad y que han llevado al director del llamado Norte, Oscar Cantú, a anunciar que cerrará su periódico de Ciudad Juárez.

Estos asesinatos demuestran que el periodismo sigue siendo uno de los trabajos más peligrosos del país, y Cantú no está dispuesto a correr más riesgos. Así lo manifestó a sus lectores con una carta de despedida en la portada de la edición de papel y en la online de Norte titulada "¡Adiós!". Entre esas líneas citó el reciente asesinato de Breach, periodista de La Jornada que, anteriormente, había colaborado con Norte.

"Hoy, estimado lector, me dirijo a usted para informar que he tomado la decisión de cerrar este periódico debido a que, entre otras cosas, no hay ni las garantías ni la seguridad para ejercer un periodismo crítico y equilibrado".

"Todo en la vida tiene un principio y un fin y un precio que pagar. Y si esto es vida, no estoy preparado para que ninguno de mis colaboradores lo pague, ni tampoco estoy dispuesto a pagarlo yo", añadió. En una entrevista a The Washington Post, también dijo que planeaba anunciar el cierre de la versión digital este lunes al reunirse con los empleados.

Deja el periodismo de lado, pero no abandona su compromiso con Juárez. Porque aseguró que seguirá "luchando desde otras trincheras, siempre contribuyendo y siendo leal a mis ideales y a mi ciudad". "Para mí, una prensa libre es un pilar de la democracia. Si ya no puedo hacer el tipo de periodismo que quiero hacer... no puedo aceptarlo. Suficiente", añadió Cantú en la carta.

Estos asesinatos han provocado que el periodismo vuelva a ser uno de los trabajos más peligrosos del país, y Cantu no está dispuesto a correr ese riesgo

A pesar de que en marzo fueran asesinados 3 periodistas, lo cierto es que el cuarto poder nunca ha sido una profesión fácil de desempeñar en México. Al menos 123 periodistas fueron asesinados desde 2000 según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

[Vía The Washington Post]