Activistas repartirán 4.200 porros durante el discurso inaugural de Trump

Mientras Donald Trump haga su discurso inaugural como presidente de Estados Unidos, miles de personas se fumarán un porro.

Para reclamar la legalización de la marihuana en el distrito federal de Washington DC, un grupo de activistas conocido como DCJM distribuirá, gratuitamente, 4.200 porros durante el Día de la Inauguración.

El 20 de enero el colectivo repartirá canutos a partir de las 8 de la mañana en el lado oeste de Dupont Circle, donde el cannabis recreativo es legal. Después, se dirigirán a National Mall y los encenderán en el minuto 4 y 20 segundos del discurso para conmemorar el 20 de abril, el día nacional de la marihuana.

"¡A los 4 minutos y 20 segundos del discurso del presidente Trump, vamos a encenderlos! (A no ser que el presidente Trump salga ahora en apoyo de la legalización total del cannabis en los 50 estados y en DC)", dijo el grupo en un comunicado.

"Nos vemos obligados a hacer este tipo de trucos publicitarios porque el gobierno de Trump no ha mencionado la marihuana desde que fue elegido", dijo el cofundador de DCMJ, Adam Eidinger. "Lo principal es demostrar que la reforma del cannabis no es un asunto partidista", dijo a The Independent el cofundador del colectivo, Nikolas Schiller.

