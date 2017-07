Muere un adolescente en un estremecedor accidente de una atracción de feria en Ohio

YouTube.

"La feria es una de las mejores cosas de la vida, y esta noche con este accidente se ha convertido en una terrible tragedia", dijo John Kasich, gobernador de Ohio, tras enterarse del fatal accidente.

Los hechos tuvieron lugar en la Feria Estatal de Ohio el miércoles, día de su inauguración. Según ha explicado Steve Martin, el jefe de bomberos de Columbus (capital del estado de Ohio) el cuerpo del fallecido, de solo 18 años, fue hallado a 15 metros de la atracción. De los siete heridos, tres seguían en estado crítico en el hospital ayer por la noche.

En el vídeo, capturado por uno de los asistentes, podemos ver como la atracción, mientas gira y se balancea en su recorrido normal, choca contra algo en la parte inferior, arrancando una hilera entera de asientos y lanzando a varios de otra.

"Estoy terriblemente triste por este accidente, por la pérdida de vidas y de que esas personas salieran heridas en la Feria de Ohio", dijo el gobernador Kasich, que ha ordenado una investigación completa y que todas las atracciones permanezcan cerradas hasta que otra revisión de seguridad haya sido realizada. De momento, la feria no ha querido hacer comentarios al respecto.

En Twitter, los comentarios de conmoción bajo el hastag #OhioStateFair no paran de sucederse.

