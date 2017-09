Se ha desvelado el aspecto de la cuarta Supernena y hemos estallado de emoción

Si fuiste una niña de los noventa seguro que recuerdas perfectamente aquellas peleas épicas con tus amigas a la hora de "pedirte ser" tu Spice Girl favorita, las batallas por quién iba a ser la Power Ranger rosa y quién la amarilla, y los acuerdos diplomáticos para elegir cuál de las tres amigas iba a ser Pétalo, Burbuja o Cactus cuando jugabais a ser las Supernenas.

Las Supernenas nos enseñaron desde muy pequeñas que podíamos ser fuertes y valientes no era contradictorio con ser una chica ni con ser femenina.

Que no éramos una pánfilas si éramos sensibles como Burbuja.

Ni unas bordes si éramos directas como Cactus.

Ni éramos unas mandonas por tener capacidad de líderes como Pétalo.

La serie, que estuvo en antena entre 1998 y 2005, estrenó en abril del año pasado un reboot. Para su segunda temporada ha querido tirarse a la piscina con una idea que ha encantado a unos y ha mosqueado muchísimo a otros: darles a las Supernenas una cuarta hermana.

El pasado 6 de septiembre Cartoon Network anunció que pronto se emitiría un capítulo especial en la que se daría a conocer a la nueva Supernena y desveló su silueta, #atopedehype.

Y ayer, finalmente fue la aparición de Bliss, la hermana adolescente desaparecida de las chicas.

A algunos les ha parecido MUY mal que las Supernenas, que han sido un trío de toda la vida, ahora sean cuatro.

Para otros la aparición de Bliss, una figura inclusiva, ha sido un punto a favor.

Incluso histórico.

"Es un momento de la Historia Negra".

SO THEY HAVE A FOURTH POWERPUFF GIRL NOW AND SHE IS BLACK??? I LOVE EVERYTHING FINALLY IM SUPER EXCITED 😊🤘🏾 #PowerpuffGirls #repost pic.twitter.com/yL64EjlnIH