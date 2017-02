Absolución en un abuso a un menor porque "desconocía la edad" del niño de 12 años

La justicia de Barcelona acaba de considerar "acreditado que la acusada desconocía la edad" de un niño de 12 años con el que mantuvo relaciones sexuales.

La Audiencia Provincial de Barcelona la absolvió del delito de abuso de menores y el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la madre porque no puede cambiar el relato de los hechos que se consideran probados. Es decir, que no puede desmentir que la mujer no supiera la edad del niño.

Los sucesos siguieron así: la mujer, de 34 años, se quedaba a dormir en casa de un socio por motivos de trabajo. Una de las noches se fue a la habitación de uno de sus hijos, de 12 años, y "sin saber exactamente su edad, le besó, le tocó sus genitales y le hizo una felación, con su consentimiento", afirma la sentencia.

Luego le envió varias fotos por correo de ella desnuda, pero por el mismo desconocimiento de la edad de la víctima, la acusada también fue absuelta del delito de envío de pornografía a menores.

La acusada tendrá que pagar, eso sí, una indemnización de 1.500 euros como responsable civil.

"No queremos decir, con ello, que esta Sala comparta plenamente la decisión absolutoria adoptada por la Sala de Instancia", expuso el Supremo en la sentencia, que recuerda que en otros casos se ha condenado por "abuso sexual con prevalimiento sobre víctima especialmente por razón de la edad (...) aun cuando se llegase a admitir un error sobre la edad exacta de la víctima".