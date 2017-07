Alguien vomita encima de esta reportera; su reacción fue estupenda

Todavía recordamos a Freddy Mercury cantando Show must go on, y esto es justamente lo que ha hecho la reportera del vídeo: aguantar un chaparrón de vómito y seguir como si nada.

El 4 de julio es la fiesta de la Independencia de EEUU, y como casi todos los norteamericanos salen a celebrarlo, la reportera Wendy Burch tuvo que cubrir el tema para KTLAmorningNews.

Burch estaba en la playa entrevistando a un hombre sobre la cantidad de cerveza que planeaba ingerir. De pronto, a alguien más allá del límite de la pantalla le sentó mal algo, probablemente el alcohol de primera hora de la mañana, y necesitó expulsarlo sin previo aviso a toda potencia. Lo hizo encima de la cara de Wendy Burch.

Se cortó la emisión en directo, pero la reportera se creyó que el espectáculo continuaba y siguió entrevistado al mismo hombre durante dos minutos más, a pesar de que el vómito resbalaba por su cara.

La presentadora de KTLmorningNews se solidarizó con Wendy por Twitter, pero Wendy sabía muy bien que su directo generaría memes y coñas que durarían más allá del 4 de julio.

Mad props to colleague @goodnewswendy who may have to put in 4 hazard pay after wht happened on live TV🤢 #champ #HermosaBeach #IronMan #KTLA pic.twitter.com/g3A2E4Q1Om

— Christina Pascucci (@ChristinaKTLA) 4 de julio de 2017

"Todo mi apoyo a la colega Wendy Burch. que puede que haya pedida una paga extra nivel 4 después de lo que pasó en directo"

it will The 4th of July gift (or gif) that will just keep on giving ....... #KTLAmorningNews https://t.co/RI3j8o4H4c

— Wendy Burch (@goodnewswendy) 4 de julio de 2017

"será el regalo del 4 de Julio (o el gif) que seguirá....."