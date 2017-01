En 2016 se batió el nefasto récord del año más caluroso de la historia

En 2016, Devon Ann Atkin, de 78 años, se esforzó por batir el récord mundial de 'mayor número de gnomos decorando un jardín'. Nada más y nada menos que 2.042.

En 2016, dos deportistas rompieron el récord en cruzar el Amazonas a remo. 32 días, a pesar de las condiciones hostiles.

En 2016, los amores de altura también rompieron su récord. Se casó la pareja más alta que existe en la que ambos suman 4,23 metros.

Pero aunque 2016 nos deje hitos simpáticos, entrañables o inocentes, las tres grandes agencias -UK Met Office, NOAA y la NASA- han anunciado un récord que no deberíamos celebrar. Debido a la acción humana, el planeta volvió a hervir y se alcanzaron las máximas temperaturas registradas por tercera vez consecutiva. Superando las ya elevadas marcas que se dieron en 2014 y luego en 2015, el año pasado sufrimos la peor cara del calentamiento global.

Entre mayo de 2015 y agosto de 2016, cada mes mantuvo o superó sus correspondientes temperaturas históricas. Es la racha más prolongada que se conoce, con una temperatura media global que fue de 1.2ºC más elevada que la que existía a finales de 1800, antes de la revolución industrial. Ese dato se sitúa peligrosamente cerca del objetivo que se marcaron los países en la Cumbre de París: llegar a hacer posible que a finales de siglo la fiebre de la Tierra no aumente más de 1.5ºC.

Aunque las altas temperaturas de 2016 se vieron intensificadas por el fenómeno El Niño, en el que el Océano Pacífico lanzó una enorme explosión de energía y vapor de agua a la atmósfera, la causa principal fueron los crecientes niveles de CO2 y otros gases de efecto invernadero emitidos por los humanos. La zona que más se vio afectada fue el Ártico, con toneladas de hielo derretido que está haciendo aumentar el nivel del mar.

Esta noticia llega justo dos días antes de que se convierta en presidente de Estados Unidos, el hombre que niega el calentamiento global tachándolo de engaño chino y promete que no hará esfuerzos medioambientales.

"Un solo año cálido es algo curioso", dijo Deke Arndt, miembro de NOAA. "Sin embargo, es realmente una tendencia: es un hecho que estamos perforando el techo cada año ahora y es el indicador de que estamos experimentando grandes cambios".

"El efecto de la actividad humana en nuestro clima ya no es sutil. Es claro como el agua, al igual que lo son los impactos - en forma de inundaciones récord, sequías, superestrellas e incendios forestales- que está teniendo lugar sobre nosotros y sobre nuestro planeta", lamentó el científico estadounidense Michael Mann.

Recuerda que la única solución para no condenarnos es concienciarnos de una vez por todas para no seguir batiendo récords que no queremos romper.