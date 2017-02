Héroe del día: vio a un perro solo bajo la nieve y decidió darle su chaqueta

Una cámara de seguridad grabó recientemente estas enternecedoras imágenes en las calles de Giresun, en Turquía. En el vídeo vemos a un hombre acercarse a un perrito callejero que se resguarda de la nevada bajo una pequeña tejavana para dearle algo de comida y su abrigo.

Pilla unos kleenex antes de darle al play, que te va a pegar toa la congoja.

Después de que la historia se hiciese viral, el hombre fue identificado. Se trata de Bülent Kalpakçıoğlu, un trabajador municipal.

Según declaró a The Dodo, "Si no le hubiese dado mi chaqueta me hubiera carcomido la conciencia. Mientras nosotros estamos sentados calentitos en nuestra casa ellos están fuera, en el frío".

El alcalde de Giresun ha querido galardonarlo con un certificado especial.