Will Smith se ha transformado en el tío Phil. Y si no mira esta foto

El Príncipe de Bel Aire fue una de las mejores series habidas y por haber: había risas, un puntito de drama, looks muy cañeros y un temazo inolvidable. Esa serie lo tenía todo. Nos molaba tanto que cuando cambiaron a la madre por otra señora todos nos hicimos los longuis y seguimos viéndola como si nada.

Y cuando murió el tío Phil (bueno, el actor que hacía de tío Phil, ya me entendéis), pues nos llevamos todos un disgusto del copón. Pero puede que el bueno de Phil no se haya ido tan lejos como pensábamos. O, al menos, esté donde esté, parece que no le parece mala idea pasarse de cuando en cuando a saludar.

El 11 de marzo subieron a YouTube un vídeo de Will Smith haciendo puenting. Hasta aquí, nada fuera de lo normal, Will Smith haciendo lo que mejor se le da hacer: molar. Pero si miramos el primero comentario... alguien se ha dado cuenta de un detalle, digamos, curioso.

"Frame 1:33, Will Smith es idéntico al tío Phil".

WILL SMITH LOOKING LIKE UNCLE PHIL 🌾👀🌾 pic.twitter.com/hS5lyftbA5 — Abdinoor² (@abdinoorx2) 14 de marzo de 2017

"Will Smith pareciéndose al tío Phil".

JO-DER, es clavado.

Why does Will Smith look like Uncle Phil tho pic.twitter.com/TmqOyzBeLV — Garrett McClintock (@GJMcClintock) 14 de marzo de 2017

"¿Por qué se parece Will Smith al tío Phil?".

This photo of Will Smith bungee jumping looks like Uncle Phil. - Mind. Blown. pic.twitter.com/Tb4xiqvQLn — Paul Sacca (@Paul_Sacca) 14 de marzo de 2017

"En esta foto haciendo puenting Will Smith parece el tío Phil. Me peta la olla".

Will smith bungee jumping looks just like uncle Phil pic.twitter.com/p0iuaR8NuY — lucky (@_1lucky) 14 de marzo de 2017

"Will Smith haciendo puenting es clavado al tío Phil".

Holy shit Will Smith is becoming Uncle Phil pic.twitter.com/rBYMzMXUHA — pauly casillas (@PaulyPeligroso) 12 de marzo de 2017

"Joder, Will Smith se está convirtiendo en el tío Phil".

Tío Phil, vuelve a visitarnos cuando quieras, que te echamos de menos <3