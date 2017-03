Filtran fotos íntimas robadas de Emma Watson y otras celebridades

Hace exactamente un año el hacker Ryan Collins fue arrestado por robar y difundir fotografías de famosas desnudas en el escándalo al que, haciendo la pertinente bromita de pajas, llamaron "the Fappening". Ahora, como si alguien de su calaña pretendiera rendirle un homenaje a su compañero caído en batalla, una nueva filtración de fotografías íntimas ha empezado a circular en Reddit y 4chan.

Esta nueva hornada, que incluye imágenes íntimas de actrices como Emma Watson y Amanda Seyfriend, ya ha sido bautizada como "The Fappening 2.0" haciendo referencia al hackeo masivo de 2014. Según publicó un usuario en 4chan, más fotografías privadas de famosas se irán posteando a lo largo de los próximos días.

Web got quiet as the emma watson leak happened — Eric Joseph (@el_squidwardo) 15 de marzo de 2017

"La web se quedó en silencio mientras se filtraban las fotos de Emma Watson".

Un portavoz de Watson ha confirmado que es cierto que varias fotos de la actriz han sido robadas y filtradas a la red, pero que no aparece desnuda en ninguna de ellas. Sehgún el comunicado, las fotos pertenecen a "una prueba de vestuario de Emma con una estilista de hace un par de años".

Aunque junto a las del probador se han difundido otras en las que se ve una mujer desnuda, éstas no muestran su rostro ni otras características identificativas.

En 4chan se han compartido diversos links que aseguran contener vídeos y fotos de Amanda Seyfried, Alyssa Arce, Jillian Murray, Analeigh Tipton, Rhona Mitra y Iliza Shlesinger. Algunos de estos hilos han sido eliminados por los moderadores, pero muchos otros permanecen activos.

wow they were real, @AmandaSeyfried nudes are a new leak,22 pics out so far, @EmmaWatson leaked as well,122 pictures so far #thefappening2017 — Niklas Patric (@usernameskit2) 15 de marzo de 2017

"Wow, son reales, se han filtrado desnudos de Amanda Seyfried, 22 fotos d emomento, Emma Watson filtrada también, 122 fotos de momento".

De momento, nadie ha reclamado la autoría de las filtraciones ni se sabe a ciencia cierta si la forma de acceder a ellas fue la misma que en el Fappening de 2014. En su declaración, la portavoz de Emma Watson ha dicho que "los abogados nos han recomendado que no comentemos nada más".

Por parte de Seyfried no ha habido ningún comentario al respecto, pero sus abogados han hecho llegar a diversas web una demanda para que retiren las imágenes.

"Diversas fotografías muy privadas de la señora Seyfried ya sea en diversos estados de desnudez o en momentos íntimos con su antiguo novio han sido reproducidas y posteadas”, dice la carta, obtenida por TMZ.

En 2014, Emma Watson criticó la "falta de empatía" con las celebridades que fueron víctimas del hackeo masivo de fotos.