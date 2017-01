Tumban el Twitter de Martin Shkreli tras acosar a una periodista

Hay cuatro cosas infinitas: el Universo, la estupidez humana, las sobremesas navideñas y el asco que es capaz de dar Martin Shkreli.

Por si te has quedado con el morro torcido intentando recordar de qué te suena ese nombre, te refrescamos la memoria. Martin Shkreli es aquel mamón que compro la patente de medicamentos irremplazables para los enfermos de cáncer y sida y multiplicó su precio de 13,50€ por pastilla a 750€.

Ahora ya te va sonando, ¿verdad?

Aunque Shkreli ya había dejado el listón muy alto y tenía complicado conseguir nuevos enemigos, el chaval no se rinde fácilmente, y se ha vuelto a coronar con su último espectáculo tuitero.

Hace no mucho publicamos un artículo hablando de Lauren Duca, la periodista de Teen Vogue que escribió un artículo súper viral el mes pasado hablando contra la estrategia que Trump ha usado en su campaña para manipular a los votantes americanos.

Shkreli, que se ha autoproclamado pro Trump a diestro y siniestro, empezó a postear tuits sobre tener una relación y estar enamorado de la periodista.

Duca, que asegura no haber conocido nunca a Shkreli, dijo: "Lleva un tiempo acosándome. Ha estado publicado tuits regularmente sobre salir conmigo. No sé si está animando a la gente a hacer esto, pero ha habido un grupo pequeño de trolls escribiéndome para decirme que me acueste con él. Aunque bueno, todo eso dicho de formas mucho peores".

Y pronto las cosas empezaron a desmadrarse bastante más. El jueves Shkreli contactó con Duca a través de mensaje directo para pedirle que le acompañara a la inauguración de Trump. "Lo vi como un acto descarado de troleo, así que no veo ninguna necesidad de respetar su privacidad" explicó la periodista.

"— Hey, tengo un +1 en la inauguración de Trump, si quieres ser mi +1.

— Preferiría comerme mis propios órganos".

El domingo, en un alarde de creatividad bastante pocho, Shkreli decidió cambiar la foto de portada de su cuenta de Twitter por un collage con fotos de Duca sobre el cual había sobrepuesto la frase "En lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte nos separe, te amaré con cada latido de mi corazón".

E hizo lo mismo con su foto de perfil, en la que photoshopeó su cara en una foto de Duca con su marido. La periodista declaró sentirse "perturbada" al ver las imágenes que, según explicó, Shkreli había sacado de Google, Twitter y Facebook.

"No entiendo como esto puede estar permitido, porque es un acto claro de acoso" dijo. "Sé que Twitter está teniendo problemas para tomar una decisión al respecto, pero se trata de un perfil entero dedicado a alterarme".

Duca tuiteó las imágenes el mismo domingo, pidiéndole respuestas al fundador de Twitter Jack Dorsey. Rápidamente el tuit se viralizó, generando reacciones intensas entre los seguidores de Duca.

