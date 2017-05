La foto de Trump con los líderes de Arabia Saudí parece sacada de una peli Marvel

Imagen: James Poniewozik @poniewozik

Allí estaban: Donald Trump, Salman bin Abdulaziz y Abdel Fatah al-Sisi, posando sus manos en una esfera luminosa, con un séquito de hombres, unos 99 varones y una sola mujer, alumbrados únicamente por dicha esfera, bañados por una luz tenebrosa.

Esta postal, terrorífica, no ha tardado en hacerse viral.

La instantánea se realizaba durante el paso por Arabia Saudí del Presidente Americano, que se encuentra inmerso en su primera gira internacional. Antes de cumplir con sus otros compromisos en Israel, Palestina, Italia y Bélgica, Trump se dio cita el presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi y con el rey saudita Salman bin Abdulaziz.

Junto a los líderes árabes, Trump inauguraba el Global Centre for Combating Extremist Ideology, un complejo ideado para monitorear la actividad en línea del islamismo radical y para luchar contra la captación de terroristas vía internet. Al presionar la esfera, según medios locales, los tres mandatarios “activaban oficialmente el complejo y daban paso a un vídeo de presentación”.

A lo que dieron de paso, muy a su pesar, es a mil variaciones, memes y a la palabra #orb (orbe) convirtiéndose en tendencia en Twitter.

La comparación que más se repetía es aquella que señalaba las similitudes entre la esfera luminosa y el cubo cósmico del Universo Marvel, el artefacto lumínico y ultrapoderoso con el que está obsesionado el villano Cráneo Rojo. Así, Twitter ponía a Donald Trump, Salman bin Abdulaziz y Abdel Fatah al-Sisi a la misma altura que Hydra, la organización maléfica de Marvel.

No es la primera vez que Trump y Hydra han compartido credenciales: desde abril, accediendo a hail-hydra.com, la web te redirige extrañamente a la página de La Casa Blanca.

Los usuarios, por otra parte, también han localizado similitudes entre el ‘orbe’ de Trump y el de las cartas coleccionables Magic…

There are many kinds of #orb, are we sure we know which one we're dealing with here pic.twitter.com/pXB7LyFwQ3 — Allison DeJong (@allison_dejong) 21 de mayo de 2017

… con El Señor de los Anillos…

I am gone from Twitter for like a few hours, and now Trump is a holding a Palantír! WHAT ELSE HAVE I MISSED?! IS BANNON A WRAITH NOW?! #ORB pic.twitter.com/uZ4xthYIvm — chrisError (@chrisError) 21 de mayo de 2017

… con la serie clásica de Star Trek…

I hate to be in the position of defending the man, but, you know, this whole #orb thing could have been much worse... pic.twitter.com/wa7zYnAn1y — Paul Melancon (@PaulMelancon) 21 de mayo de 2017

… y hasta con su competidora directa, la saga de Star Wars.