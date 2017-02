Así han troleado los suecos a Trump después de su “ataque” inventado

Donald Trump es un trolas. Te puede caer bien o mal, gustarte más o gustarte menos, pero que su apego a la verdad es, cuanto menos, discutible, es un hecho.

Y claro, cuando eres un trolacas y eres presidente de uno de los países más influyentes del planeta, las pilladas que te van a pegar van a ser incluso más épicas que las propias mentiras en sí.

La última inventada de Trump le ha tocado a Suecia. En un speech que dio durante el fin de semana el presidente dijo lo siguiente:

"Mirad lo que pasó ayer por la noche en Suecia. ¡Suecia! ¿Quién hubiese creído esto? Han acogido a muchísima gente. Están teniendo problemas como nunca pensaron que sería posible".

Aunque posteriormente aclaró que su referencia provenía de una noticia que no ha podido localizarse en los informativos de la Fox. El pitorreo ante semejante meada fuera del tiesto, lógicamente, ha sido importante.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de febrero de 2017

"Mi declaración sobre lo que está sucediendo en Suecia fue en referencia a una historia que fue transmitida en @FoxNews sobre inmigrantes y Suecia".

En Suecia no pasó nada que pudiera relacionarse con el comentario de Trump, por lo que el gobierno sueco le pidió cuentas al Departamento de Estado Americano.

@fuadmb About #swedenincident #lastnightinsweden unclear to us what President Trump was referring to,have asked US officials for explanation — Embassy of Sweden US (@SwedeninUSA) 19 de febrero de 2017

"— Embajada de Suecia en EE.UU., ¿podríais aclarar que fue aquello que sucedió en vuestro pacífico país ayer noche y que Trump mencionó en su discurso?

— Respecto al incidente al que se refería Trump, no lo tenemos claro, hemos pedido una explicación a organismos oficiales de EE.UU.".

We look forward to informing the US administration about Swedish immigration and integration policies. https://t.co/x5G3euOWRh — Embassy of Sweden US (@SwedeninUSA) 19 de febrero de 2017

"Nos gustaría poder informar a la Administración Americana sobre las políticas de inmigración e integración de Suecia".

Mientras tanto, un diario de Estocolmo quiso trolear con clase a Trump publicando todos los sucesos atípicos que tuvieron lugar en la capital de su país durante aquel día.

Resumiendo: Un señor se prendió fuego en una de las plazas centrales de Estocolmo, un cantante muy viejo tuvo problemillas técnicos en un concierto, un hombre que había tenido un accidente laboral murió más tarde el hospital, cerraron una carretera por nieve y la policía detuvo a un tipo que había robado un coche borracho.

No sé, Trump, no cuadra mucho nada.

Un portavoz de la Casa Blanca, viéndose un poco ya con la mierda al cuello, quiso aclarar que Trump se estaba refiriendo a un aumento generalizado de la criminalidad que la Fox había relacionado directamente con el aumento de la inmigración, y no a un suceso concreto que hubiese tenido lugar en el país escandinavo.

En la red, las coñitas, no se hicieron esperar, y el hashtag #LastNightInSweden rápidamente se convirtió en tendencia.

Literally the biggest incident of Sweden last night was a horse called Biscuit being rescued from a well. https://t.co/CAYsHhpt6z — Grapey (@Grapeykins) 19 de febrero de 2017

"Literalmente, el incidente más gordo que hubo ayer a la noche en Suecia es que un caballo llamado Biscuit tuvo que ser rescatado de un pozo".

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) 19 de febrero de 2017

"Tras los terribles eventos que tuvieron lugar ayer por la noche en Suecia, IKEA ha empezado a vender esto!.

In response to #lastnightinsweden, Sweden has deployed their elite force of Super Troupers. pic.twitter.com/Qk4cdWriwz — Courtney (@CHydeDesign) 19 de febrero de 2017

"En respuesta a lo sucedido ayer por la noche, Suecia ha contratado a las fuerzas de élite de los Super Troupers".

This map released by Swedish government officials clearly shows that the bad guys had an escape plan #lastnightinsweden #theswedishincident pic.twitter.com/fZfq5REVhI — Tonje S. Ertzaas (@TonjeSE) 19 de febrero de 2017

"Este mapa que ha hecho público el gobierno sueco claramente muestra que los tipos malos tenían un plan para escapar".

#LastNightInSweden someone ordered two kebabs and a hamburger but never picked it up. Horrible scenes. pic.twitter.com/N7JkottwkF — Jesper Kihlberg (@Kihlberg90) 19 de febrero de 2017

"Ayer por la noche en Suecia alguien encargó dos kebabs y una hamburguesa pero nunca volvió a recogerlos. Una escena horrible".

#lastnightinsweden: Free healthcare & education. Paid vacation & maternity leave. Democracy. Just the usual Scandinavian stuff.... — Lars K. Christensen (@lkchr) 19 de febrero de 2017

"Educación y sanidad gratuitas, vacaciones pagadas y baja por maternidad, democracia, las cosas típicas de Escandinavia...".

Meanwhile in Sweden hoards of them are streaming over the border. #lastnightinSweden pic.twitter.com/r1yK7fLALl — percy dashwood (@percydashwood) 19 de febrero de 2017

"Mientras tanto en Suecia, hordas de ellos están tratando de cruzar la frontera".

"Escenas de terrible desesperación".