Donald Trump confunde a su hija por otra en Twitter, y se lleva una reprimenda

A estas alturas de la película todos nos hemos dado cuenta de que lo de vivir permanentemente conectado con el mundo a través de nuestro móvil tiene más de una pega. A parte de que ninguno de nosotros ha sido capaz de concentrarse durante una película desde 2012 (multitasking, los cojones), nuestro historial queda permanentemente manchado por todos aquellos mensajes que enviamos a la persona equivocada y hashtags desafortunados.

Con estas pifias del mundillo digital sucede lo mismo que con las de los modelitos de la alfombra roja: tener un montón de millones en la cuenta no va a librarte de hacer el ridículo. Y eso justamente es lo que le pasó el ayer a Donald Trump, que, por tuitear rápido y mal, se llevó un zasca de manual.

Trump quiso citar un tuit dirigido a él de un tal Lawrence Goodstein en que describía a si hija como "una mujer con verdadero carácter y clase". Al viejo Trump debió poseerle el ímpetu de padre orgulloso y quiso compartir con el mundo las bondades de su chiquilla, sin reparar en que, al poner nombrar su hija, Goodstain escribió @Ivanka, y no @IvankaTrump.

Efectivamente, Trump se columpió y nombró a otra Ivanka que nada tiene que ver con su familia.

Se trata de Ivanka Majic, una vecina de Brighton (Inglaterra) que quiso aprovechar sus 15 minutos de fama para dejar al futuro presidente más que en evidencia.

"Donald Trump, y tú eres un hombre con grandes responsabilidades. Yo te sugeriría que cuidases más tu Twitter e invirtieses más tiempo aprendiendo sobre el cambio climático", a lo que añadió una gráfica que representa como el 97,5% de los científicos apoyan la teoría del cambio climático inducido por acciones humanas.

Con un solo tuit, Ivanka de Brighton se ha convertido en la nueva diva de internet de la noche a la mañana.

@ivanka Madam, you are the hero 2017 needs. — Van Wicked (@DukeOFprunes_) 17 de enero de 2017

"Madam, eres la heroína que 2017 necesita".

"Has gestionado esto con tanta gracia. No puedo decir que hubiese hecho lo mismo, pero es impresionante".

@ivanka @drgoodspine @bravofoodawards Hi Ivanka, I wish I could 'Like' your reply a hundred times. Well done! Well done, indeed!

— David J. (@davjweb) 17 de enero de 2017

"Hola Ivanka, me gustaría poder darle a 'like' a tu respuesta cien veces. ¡Bien hecho! ¡Realmente bien hecho!".