Todos aman a Trudeau por resistirse al famoso “estrujón de manos” de Trump

En las últimas semanas a Trump le ha tocado dar muchísimos apretones de manos con esto de haberse convertido en presidente de los Estados Unidos y tal y cual.

El tema es que, con tanto encuentro oficial, la gente se ha podido percatar de que el nuevo POTUS, más que un "apretón" se marca un "estrujón".

Trump no solo engancha la mano de sus invitados como si quisiera cortarles la circulación, también los empuja hacia sí mismo como si quisiera tirarlos al suelo. Mucha gente (expertos en lenguaje corporal inclusive) ha considerado que su agresiva técnica a la hora de dar la mano es una forma de mostrar dominancia y autoridad sobre la otra persona involucrada para dejarle claro que es él quien está al mando. Como un perro cuando marca a otro cuando llega al parque, solo que haciendo bastante el ridículo.

Aquí el análisis que han hecho en The Guardian al respecto:

Pudimos ver esta extraña performance a caballo entre "soy el macho alfa" y "soy un inepto social" con el primer ministro japonés Shinzo Abe y el juez Neil Gorsuch, pero cuando llegó el turno del primer ministro canadiense Justin Trudeau, cambiaron las tornas.

Cuando se encontraron el pasado lunes, Trudeau le cortó el grifo rápidamente a Trump antes de que este se marcase su jugadita maestra. El primer ministro canadiense le puso a Trump la mano en su hombro para evitar que éste tratase de tirarlo hacia adelante.

Y, cuando le tocó volver a darle la mano después, le lanzó una miradita con la que dejaba bastante claro que no le motivaba mucho el plan de volver a tener que darle un nuevo apretón de manos. A continuación, dejó claro que sería él quién controlase la situación, impidiendo que Trump hiciera su típico gesto de acercar la mano a su cuerpo y siendo el primero en soltar el apretón.

Después de este gesto, la gente está poniendo a Trudeau por las nubes.

This is amazing. Trump is trying to overpower Trudeau in the handshake and Trudeau literally fighting back. https://t.co/qHqfSdWQp3 — holly wood🌹 (@girlziplocked) 13 de febrero de 2017

"Esto es increíble. Trump está tratando de imponerse sobre Trudeau en el apretón de manos y Trudeau está, literalmente, peleando de vuelta".

TRUMP {tries to do his weird dominance hand-shake}TRUDEAU: Do you even lift, bro? https://t.co/Yk3M3P7BQ5 — Mikel Jollett (@Mikel_Jollett) 13 de febrero de 2017

"TRUMP {intenta hacer su apretón de manos dominante-raro}

Trudeau: ¿Tío, pero haces pesas aunque sea?".

That moment Trump tried to pull that weird handshake bit and Trudeau was like not today, motherf**ker. Not today. pic.twitter.com/cR1dTPSPyZ — Nerdy Wonka (@NerdyWonka) 13 de febrero de 2017

"Ese momento en el que Trump intentó marcarse ese apretón de manos raro y Trudeau se puso en plan 'Hoy no es el día, cabrón, hoy no".

Casi como un héroe nacional para los canadienses.

Trudeau resisting Trump's weird handshake is the biggest display of dominance in the history of Canada — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 13 de febrero de 2017

"Trudeau resistiendo al apretón de manos raro de Trump es la mayor muestra de dominancia en la historia de Canada".

Está bien no agachar las orejas ante Tump, pero no sé... ¿Me da a mí la impresión, o realmente a este chico le aplauden todo el doble por ser un guaperas? No sé, pregunto.