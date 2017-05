"Sueños compartidos": la líder de las Madres de Mayo bajo sospechas de corrupción

Getty Images

Da pena, da miedo, cuando parece que ya no se puede creer en nada, pero es así: a veces hasta las causas más nobles se visten de tinieblas, se nublan con sospechas.

Una asociación argentina, las Madres de la Plaza de Mayo, y una sospecha sobre su directora Hebe de Bonafini: que desvió 200 millones de pesos (algo más de 11 millones de euros) de dinero público destinados a un programa de construcción de viviendas sociales.

Un juez federal ha decidido procesarla junto al exapoderado de la fundación, que manejaba los fondos: Sergio Schoklender.

Entre 2005 y 2011, informa El País, la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió unos 1.295 millones de pesos (unos 72 millones de euros) para construir 4.757 casas en distintos lugares del país, en un programa llamado Sueños Copartidos. Pero sólo entregaron 822 viviendas y dejaron de pagar sueldos a los obreros que las construyeron.

De Bonafini, de 88 años, perdió a dos hijos en 1977, cuando desaparecieron tras ser secuestrados por los militares de la dictadura. Durante 40 años su lucha por los Derechos Humanos fue ejemplar en el mundo.

El pasado jueves, en una marcha conmemorativa de los 40 años de la lucha en Buenos Aires, Bonafini se defendió de esta forma de las investigaciones judiciales: "¿Por qué yo estoy procesada, que no robé ni diez centavos, al contrario: he puesto para la patria la sangre de mis hijos, y resulta que a ellos nadie les dice nada? Que me contesten. Si algún juez o algún fiscal tiene los pantalones largos que me diga por qué pasa esto".

Cuando hablaba de ellos, Bonafini, férrea kirchnerista, se refería al gobierno de Macri, al que calificó de "reverendo mentiroso" según el diario La Nación.

"Lo están investigando por muchas causas, pero hay tres que son del terror: sus empresas offshore divulgadas en los Panamá Papers, el decreto que permitió el blanqueo a los familiares de funcionarios y la firma del Memorándum con Qatar, junto a las del Correo", añadió.