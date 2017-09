El desesperado mensaje de auxilio desde San Martín: “Se matan a tiros por un trozo de pan”

Una española residente en la isla caribeña de San Martín, asolada por el huracán Irma, ha colgado un vídeo en Facebook en el que cuenta que la situación ahí es desesperada y pide auxilio.

Así ha quedado el domicilio de Sara Cerezo, una odontóloga andaluza de 27 años residente en la isla caribeña de San Martín.

En el vídeo vemos lo que queda de su residencia, pero lo más chocante son sus palabras:

“La calle es la guerra. La gente se mata. Se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan. La gente está desesperada, solo les queda matarse entre ellos”.

"No hay diez muertos, hay miles de muertos . Están flotando los cadáveres en las calles, en el mar, en todos los sitios.”

"La información que estáis recibiendo no es verdad, los muertos no son verdad, la protección no es verdad. No tenemos nada. Por favor, estamos desesperados, que vengan a ayudarnos".

El Primer ministro holandés Mark Rutte ha declarado que la isla está sin agua corriente, sin electricidad y sin gasolina, palabras que confirman el testimonio de la odontóloga.

Sara Cerezo no es la única residente en alertar del descontrol que vive la isla tras el huracán. Otros hablan de robos a bancos y pandillas de hombres armados con espadas por las calles. La inseguridad se ha apoderado del lugar y la población necesita agua, comida y gasolina.

El ejército holandés ha llegado a la isla y las evacuaciones de los residentes estadounidenses llevan haciéndose desde el viernes, pero la suerte de muchas personas como Sara está en peligro.