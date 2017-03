Selena Gomez, la persona más seguida en Instagram, ya no usa Instagram

Selena Gomez, la persona con más seguidores en Instagram (113 millones) está harta de la red social. Así lo confesó recientemente en una entrevista para Vogue, "En cuando me convertí en la persona más seguida de Instagram, me petó la olla" dijo. "Empezó a consumirme. Era con lo que me acostaba y con lo que me levantaba. Era una adicta".

"Siempre acababa sintiéndome como una mierda cuando miraba Instagram, por eso ando bastante desaparecida últimamente" explicó. De momento Instagram no ha querido comentar nada sobre que su mayor celebridad se sienta fatal en su plataforma.

Gomez aclaró también que finalmente decidió tomar medidas para acabar con la angustia que su adicción a Instagram le estaba produciendo: borró la aplicación del su móvil y ahora ni si quiera sabe cuál es su contraseña. Ahora su cuenta la gestiona su asistente personal y, según confesó, solo espera que la gente se olvide de ella.

