Salen a la luz las imágenes de un perro maltratado durante un rodaje de Hollywood

En pocos días se estrenará en EE.UU A Dog's Purpose (Él propósito de un perro) una cinta que la CBS ha definido como "la película para cualquiera que alguna vez haya amado y perdido a un perro".

He visto el tráiler, y parece que tienen razón. Quiero decir, tiene toda la pinta de ser un pastelón horrible, pero aun así se me ha caído la lagrimilla. Efectivamente, si alguna vez has amado y perdido un perro, solo hace falta que te remuevan un poco el tema para que te pongas blandito, aunque la historia sea un mojón.

Pero no estamos aquí para debatir si la peli es lacrimógena o mala, al fin y al cabo, ni si quiera la han estrenado todavía. A Dog's Purpose está siendo estos días noticia por el vídeo que podéis ver a continuación y que recientemente publicó TMZ.

Se trata de unas imágenes captadas durante el rodaje del film en el año 2015 en Canadá, y muestran la cara más cruda el maltrato animal en el mundo del cine. Advertencia: si te gustan los perros, esto te va a angustiar bastante.

Durante el minuto que dura el vídeo vemos al entrenador del perro tratando de empujarlo a una corriente de agua. El animal se resiste aterrorizado. Mientras tanto, podemos escuchamos al hombre que graba riéndose:

"No te preocupes, al menos el agua está templada. No se va a calmar hasta que se vaya al agua. Tienes que tirarlo".

En cierto punto el animal llega a tocar el agua con las patas antes de conseguir trepar fuera de la piscina.

"Si se moja las patas verá que no está fría. Si quiere huir, simplemente tíralo".

Finalmente consiguen lanzar al perro al agua. No es capaz de mantenerse a flote y rápidamente queda sumergido. Es entonces cuando cundie el pánico y dos adiestradores se lanzan al agua para rescatarlo. De fondo se escucha una voz que dice "Corta, corta".

Qué hipocresía tan jodida la de hacer una película en honor a los perros y el amor incondicional que nos dan traicionando su confianza y poniendo en riesgo su vida de esta manera.

El actor Josh Gad, encargado de ponerle la voz al perro de la película ha hecho un comunicado en Twitter en el que aclara que le ha pedido explicaciones al estudio y el equipo de producción. "La película terminada es una de las cartas de amor más bonitas que he visto jamás hacia los animales. Estoy conmocionado y triste de ver a un animal forzado a estar en una situación contra su voluntad", ha escrito.

El grupo animalista PETA ha pedido a la gente que boicotee la película.

"Peta está pidiendo a los amantes de los perros que boicoteen #ADogsPurpose para enviar el mensaje de que los perros y otros animales deberían ser tratados con humanidad, no como atrezo".

Lógicamente en las redes la indignación ya está servida.

#BoycottADogsPurpose - animal cruelty for entertainment is vile. A (terrified) dog's purpose is not to make you millions in the box office. — Leanne Woodfull (@LeanneWoodfull) 18 de enero de 2017

"Boicot a Dog's With a Purpose. La crueldad animal es vil. El propósito de un perro (aterrorizado) no es haceros ganar millones en taquilla".

if you support "A Dog's Purpose" after seeing that video, you're just as trash as the people who did that to the poor dog. — AmberⓋ (@ambernays) 19 de enero de 2017

"Si apoyas A Dog's Purpose después de ver ese vídeo eres la misma basura que la gente que le hizo eso al pobre perro".

In case you were deciding to go watch "A Dog's Purpose" this month. Don't support it after footage of a scared dog was forced in the water 😡 pic.twitter.com/EwQo4eoelH — Carlito 봇 (@ayeecarlito) 18 de enero de 2017

"En caso de que hubiers pensado ir a ver A Dog's Purpose este mes. No les apoyes después de estas imágenes de un perro asustado siendo forzado a tirarse al agua".

what the FUCK do not go see A Dog's Purpose, they literally abused a dog during filming to make a movie glorifying dogs I'm so pissed — kayla (@goatbabies_) 18 de enero de 2017

"Pero qué cojones, no vayáis a ver A Dog's Purpose, literalmente abusaron de un perro en el rodaje de una película que glorifica a los perros. Estoy tan enfadada".

Universal Pictures y Amblin Partners están investigando las grabaciones.