Saffiyah, la joven cuya foto se hizo viral, conoce a la chica que defendió de los ultras

Saffiyah Khan, la joven cuya foto se viralizó por responder impasible y sonriente a los ultras ingleses de su ciudad, ha conocido a la chica a la que salió a defender.

“Solo quería darte las gracias por la ayuda y por apoyarme en esa situación. Realmente significó mucho y juntas derrotamos a la EDL, al menos, en ese mitin”, ha dicho Zaira Zafar durante un encuentro emocionante para The Guardian. Las dos se han abrazado.

Zaira Zafar, una chica de origen musulmán de 24 años, fue acorralada por un grupo de unos 25 hombres de la extrema derecha inglesa English Defence League (EDL) durante la concentración en Birmigham (Reino Unido).

Ella solo trataba de demostrarles que el discurso de la EDL es inaceptable.“Me decían que yo no era inglesa, que esto es un país cristiano y que me fuera a mi país de origen. Temía por mi seguridad”.

Saffiyah observó lo que estaba pasando y decidió intervenir al ver que la policía no estaba haciendo nada. Zaira pudo ver que alguien había salido a defenderla, pero en medio del caos no logró adivinar quién era.

“No iba a dejar que una persona que está diciendo la verdad fuera respondida con tanta violencia. No me pareció que quisieras estar en esa posición”, le ha respondido Saffiyah al The Guardian.

En las últimas horas, el rostro valiente de Saffiyah ha sido compartido por millones de usuarios, convertida ya en todo símbolo contra el racismo.

Su sonrisa, su actitud relajada con las manos en los bolsillos y su camiseta de su grupo favorito la han convertido en todo un fenómeno viral.

Saffiyah ha concedido ya varias varias entrevistas e incluso le han enviado entradas para un concierto de The Specials este mayo.