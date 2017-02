¿Qué le dijo Ryan Gosling a esta mujer para que quedase así de aterrorizada?

Anoche, Jimmy Kimmel decidió dar su aporte de salseo a la gala de los Oscar invitando a un grupo de turistas participar en la ceremonia ofreciéndoles la oportunidad de sacarse unos cuantos selfies con las estrellas.

En este dream team del turisteo, hubo dos personas que destacaron por encima de todas las demás: Gary "de Chicago", y su prometida, Vicky. Podemos decir que Gary es el meme oficial de este mes de febrero.

Bueno, de hecho ya pueden decir que están casados. Denzel Washington se encargo de oficiar una ceremonia improvisada en un momentito.

Gary y Vicky gustaron mucho a la audiencia, de hecho, internet se petó de comentarios.

Gary from Chicago! We've got you covered if you want to come to a game! #Oscars — Chicago Bulls (@chicagobulls) 27 de febrero de 2017

"¡Gary de Chicago! ¡Te tenemos cubierto si quieres venir a algún partido".

I know for a fact #GaryFromChicago's marriage is gonna work. That man proudly held his fiancee's purse on his arm on tv and DID. NOT. BLINK. — Adrian Dukes (@adriandukes) 27 de febrero de 2017

"Estoy segurísimo que el matrimonio de Gary de Chicago va a funcionar. Ese hombre llevó el bolso de su prometida en el brazo en la televisión y NO PESTAÑEÓ".

"Gary de Chicago gana la noche de los Oscar".

Kimmel: "I feel like you're ignoring the white celebrities."Gary from Chicago: "Yes I am."Nicely done #GaryFromChicago lol — HLS_SupermanTDJesus (@SupermanTDJesus) 27 de febrero de 2017

"— Kimmel: Siento que estás ignorando a los famosos.

— Gary de Chicago: Sí, lo estoy haciendo.

Bien hecho, Gary de Chicago, lol".

Pero hay más. No sé si os habréis fijado bien, pero en el vídeo hay un momento en el que Ryan Gosling se acerca a Vicky y le dice al oído algo que la deja con una cara de terror digna de cuando ves en Facebook que dos de tus ex se están haciendo excesivamente colegas.

En Twitter, cómo no, las teorías sobre qué le susurró Gosling a la prometida de Gary "de Chicago", no se hicieron esperar.

I would've voted for Obama for a third term pic.twitter.com/BdsWRPWzyh — Billy Shakes 🇸🇱 (@jawnbrown) 27 de febrero de 2017

"Hubiese votado a Obama para una tercera legislatura".

"Jar Jar es el mejor personaje de Star Wars".

"Voté a Trump".

Gosling: The dog dies at the end of Marley and Me pic.twitter.com/Y7WjJfTmFw — Josh the Memelord (@PyrrhonWheatley) 27 de febrero de 2017

"El perro muere al gfinal de Marley & Me".

"Bernie hubiese ganado".

"Denzel no gana".

"Yo salvé la música jazz",