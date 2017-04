La grabación del asesinato de un hombre obliga a Facebook a revisar sus políticas de vídeo

El domingo, durante dos eternas horas para su familia, el vídeo del asesinato de Robert Godwin grabado en primera persona por su propio asesino estuvo colgado en Facebook. Mientras tanto su nieto, devastado, pedía en Twitter su retirada.

Tras el horrible caso del asesinato, que tuvo lugar en Cleveland, Facebook hizo pública su necesidad de gestionar vídeos violentos y otro tipo de material sensible. La red social más grande del planeta quiere encontrar formas para que las personas puedan reportar vídeos más fácilmente y agilizar los procesos para que las revisiones de las denuncias sean más rápidas, dijo Justin Osofsky, vicepresidente de Facebook, en un post.

Hace dos meses, Mark Zuckerberg explicaba en un manifiesto que Facebook está investigando sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar vídeos i fotos para reportar contenido inapropiado.

“Todavía está en una fase muy temprana de desarrollo, pero hemos empezado a mirar a algunos contenidos y ya es capaz de generar aproximadamente un tercio de todos los informes que para el equipo que revisa contenido de nuestra comunidad, escribió.

Please please please stop retweeting that video and report anyone who has posted it! That is my grandfather show some respect #Cleveland