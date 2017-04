La queja viral de una madre indignada con el abusivo precio de los carritos de bebé

Una madre del Reino Unido ha decido alzar la voz contra el costoso mundo de los carritos de bebé. Y ya era hora.

Gylisa Jayne escribió un post en su Facebook en el que criticaba los altos precios de estos productos. La mujer escribía en el post que las ganas de ver al futuro bebé "literalmente se te esfuman" al ver cuánto cuesta uno de esos cacharros.

" Aprendi que todos los demás son más ricos que yo o que es normal que un carrito de bebé cuesto lo mismo que nuestro maldito coche", continua su post de Facebook que a estas horas ya ha sido compartido más de 12.000 veces.

En el post de Facebook, Jayne explica que tenía un carrito de segunda mano de su hija, pero como la niña creció decidió comprar uno de oferta por poco más de 40 euros en un Aldi. Jayne estaba muy contenta de su ganga, incluso orgullosa, creía que por fin había entrado en el maravilloso "club de los carritos para bebé". Y que, al fin y al cabo, tampoco le había salido tan caro.

Pero su emoción le duro muy poco, hasta que lo comparó con los carritos del resto de padres, mucho más llamativos y más caros.

" Me da la sensación de que nos presionamos a nosotros mismos para dar la mejor marca a nuestro hijo. Queremos que la gente piense que nada es demasiado caro o demasiado llamativo para nuestros bebés. Nos convertimos en unos snobs", opina Jayne. Esta mujer sostiene que los carritos se han convertido en una forma de impresionar al resto de padres e incluso de marcar el estatus de tu familia.

Muchos padres y madres se han sentido identificados con Jayne y han compartido y comentado su post en redes sociales. " Total, si lo único que hacen ahí es sentarse un par de horas al día...", escribía un padre.

De hecho, solo hace falta echar un vistazo en Internet para darse cuenta que el asunto de los carritos de bebé (y sus precios absurdamente altos) preocupan a muchas otras familias. Algunos blogs dan pistas y consejos para no equivocarte comprando un modelo u otro y también apuntan a los equipamientos que debe tener un carrito y que son realmente indispensables para el bebé. Existen hasta foros en los que debaten y se preguntan, literalmente," por qué son tan jodidamente caros los carritos de bebé".

"Recordemos que los carritos no existían hace 100 años, la gente se buscaba la vida de otras formas, pero ahora parece que no podamos vivir sin ellos...", recuerda este otro padre en su blog personal. Es decir, que los carritos, como tantas otra cosas, son un bien de consumo creado por el capitalismo cuya único propósito es hacernos creer que si no llevas a tu bebé en uno de esos carritos de tres ruedas y con todo tipo de accesorios no eres buena madre.

A fin de cuentas, muchos de estos foros coinciden en una cosa: la mayor parte del tiempo, el bebé ni siquiera quiere estar colocado en él, por lo que se acaba convirtiendo en uno de los objetos menos valorados y menos amortiguados.

En el mejor de los casos, siempre podrás darlo prestado.