Putin odia tanto este meme que lo ha prohibido en Rusia

A pesar de la imagen de tipo duro que todos tenemos en mente gracias a sus fotos galopando un caballo descamisetado, Putin es en realidad un tipo sensible, con las mismas inseguridades y altibajos que tú y que yo.

Putin también tendrá días en los que piensa "Jo, tiene una pinta de que va a llover... vaya asco de tiempo", o que se mira en el espejo por la mañana y piensa "Tío, estás viejo, cada día te pareces más al tío Nikolay".

Detrás de toda esa fachada, de ese semblante serio, se esconde un chiquillo inseguro que sufre cuando se ríen de él. Pero claro, él es Putin, así que si una bromita le toca los cojones no tiene más que levantar el teléfono y encargar una ley para cortar de raíz el cachondeito, y así ha sido.

It’s now illegal in Russia to share an image of Putin as a gay clown, but for now it's still legal here. Share away b4 Trump outlaws it too. pic.twitter.com/bsLwnuQOd0