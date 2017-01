Hacer deporte solo un día a la semana es casi tan beneficioso como practicarlo a diario

“Es que no tengo tiempo” es la excusa más repetida de las personas que no salen a hacer deporte. Tener una rutina ajetreada provoca que muchos decidan mantenerse al margen de la actividad física, ya que creen que un par de horas semanales no van a tener efecto en su vida diaria.

Sin embargo, según un estudio de la Universidad de Loughborough (Inglaterra), hacer ejercicio en una o dos sesiones semanales tiene prácticamente el mismo efecto en la salud que hacerlo cada día. La investigación ha contado con los resultados médicos de 63.591 adultos del Reino Unido, a quienes se ha analizado desde 1994 hasta 2012.

Tal y como destacan en sus conclusiones, los “guerreros del fin de semana” consiguen reducir su riesgo de muerte en un porcentaje similar a quienes realizan el mismo ejercicio cada día. Por supuesto, no se encuentran tan en forma , pero se benefician de las mismas ventajas saludables.

En comparación a las personas totalmente sedentarias, quienes practican ejercicio diario reducen su riego de muerte en un 35% (un 41% menos por muertes cardiovasculares y un 21% por cáncer). Pero los “guerreros del fin de semana” no se quedan atrás. Reducen un 30% su riesgo de muerte (un 40% menos por muertes cardiovasculares y un 18% por cáncer).

“Millones de personas disfrutan de hacer deporte una o dos veces a la semana, pero están preocupados por si no hacen lo suficiente. Ahora vemos un claro beneficio en hacerlo. Se trata de una manera de estar en forma y ser saludable”, explica Gary O’Donovan, autor del estudio.

El estudio se complementa con los recogidos en el artículo “ Por qué salir a correr es una de las peores maneras de ponerse en forma”. Básicamente, al aumentar el metabolismo en ejercicios más intensos (aunque sea en tiempos más limitados) acabas poniéndote en forma con mayor rapidez y sin sufrir los problemas musculares que suelen comportar deportes como el running.

En definitiva, por más que siga siendo más saludable seguir una rutina diaria deportiva, existen alternativas igualmente beneficiosas para la gente que no tiene tiempo. Nunca más te servirá esa excusa.

[Vía The Guardian]