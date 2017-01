Portman denuncia que cuando trabajó con Kutcher a él le pagaron 3 veces más

2011 fue el año en el que Portman ganó su merecidísimo Oscar a Mejor Actriz por la película Cisne Negro y Kutcher se llevaba el Razzie a Peor Actor por Killers e Historias de San Valentín.

En 2011 fue también el año en que ambos actores coprotagonizaron la película Sin compromiso en la que, según ha denunciado Portman en una entrevista para Marie Claire UK, a ella le pagaron tres veces menos que a su compañero.

Portman ha explicado que considera esta disparidad "una locura", añadiendo que las mujeres en Hollywood están ganando sólo 30 céntimos por cada dólar que ganan los intérpretes masculinos.

"Lo sabía y seguí adelante porque existe esta historia con los cachés en Hollywood" aclaró Portman a la revista. "Su caché era tres veces más alto que el mío, así que ellos dijeron que él merecía que le pagasen tres veces más que a mí. No me enfadé tanto como hubiese debido. Quiero decir, nos pagan muchísimo, así que es difícil quejarse, pero esta disparidad es una locura", explicó.

La actriz afirmó que las mujeres son exactamente igual de capaces que los hombres, pero que no disponen de las mismas oportunidades que ellos.

"No creo que haya diferencia entre lo capaces que son los hombres y las mujeres" dijo. "Lo que tenemos es un claro problema con que las mujeres no tienen oportunidades. Necesitamos ser parte de la solución, no seguir perpetuando el problema".

Ashton Kutcher ha aplaudido públicamente a su compañera por denunciar abiertamente la brecha salarial en la industria americana del cine.

So proud of Natalie and all women who stand up for closing the gender pay gap! https://t.co/AV1uYY6KIe