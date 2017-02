El peculiar regalo de cumpleaños de Pornhub a Rihanna enciende Twitter

El lunes Rihanna cumplió 29 años, por lo que a través de todas las redes sociales amigos y fans le hicieron llegar sus felicitaciones. Pero, entre todos esos mensajes, hubo uno que destacó por encima de todos los demás. Pornhub (sí, la página porno, no te hagas el mojigato ahora) le envió a RiRi este tuit por su cumple.

#HappyBirthdayRihanna We've updated your favorite Brazilian category for you! Love you Kween. — Pornhub ARIA (@Pornhub) 20 de febrero de 2017

"Felicidades Rihanna, hemos actualizado tu categoría favorita, 'brasileños', para ti. Besos reina".

Si tu cara es de "What the actual fuck?!", no te preocupes, el 90% de la gente debió quedarse igual. La cosa es que el crush entre Aria, la persona que lleva la cuenta de Twitter de Pornhub, y Rihanna, viene de lejos.

Allá por 2012, desde la cuenta oficial de Pornhub — Pornhub ARIA — se publicó un tuit elogiando a la cantante de Barbados. Esto tiene coña, pero tampoco es una anécdota como para dejar a nadie sorprendido más de medio segundo. La gracia del asunto es que Rihanna les respondió dejando clara tanto su gusto por la página como ciertas preferencias de contenido.

De ahí que, como "regalito" de cumple, Aria (que, a todo esto, tiene muy buena memoria) le dijera a Rihanna que habían ampliado su sección de "brasileños". Y en Twitter, imaginad, a todo el mundo estallándole la cabeza.

"Gritando".

Algunos, incluso, han soñado despiertos.