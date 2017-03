Piden la retirada de la nueva campaña de Saint Laurent por "incitar a la violación"

Poco ha durado en las calles la nueva campaña de Saint Laurent. Las 120 quejas por “degradar y humillar” a la mujer han logrado que el organismo que regula la publicidad en Francia, la ARPP, decida retirarla. En los fotografías se muestran modelos extremadamente delgadas en posturas de vulnerabilidad total.

Según Stephane Martin, directora de la ARPP, muchas personas han percibido estas imágenes como una “incitación a la violación”. “No estoy segura de que las clientas femeninas de Saint Laurent quisieran verse asociadas con ese tipo de imágenes”, dijo.

"Las mujeres no son objetos".

“Tuvimos el mismo tipo de ‘porno chic’ en la publicidad de moda hace una década, y ahora quieren hacer que vuelva, lo que es inaceptable”, añadió. Aclaró también que existe la posibilidad de que el nuevo diseñador de la casa, Anthony Vaccarello, se raya pasado de la raya sin querer.

“Es un diseñador muy joven y conocido por unos looks muy ‘específicos’. En este mundo tan cerrado, con sus propios códigos, puede que ellos (Saint Laurent) no se dieran cuenta del efecto que un anuncio así podría tener”.

El colectivo feminista Osez le feminisme (Atrévete a ser feminista) ha pedido la retirada de la campaña calificándola como “misógina” y “extremadamente violenta”, una opinión que se ha visto respaldada en las redes sociales.

@KeringForWomen is this the image you want for women in 2017???😱Please stop this campaign immediately!!! ⛔️ #YSLRetireTaPubDegradante @YSL https://t.co/FDfbOqOAzI