Parece una madriguera, pero es la entrada a una misteriosa cueva de los Templarios

A primera vista podría parecer la entrada de una madriguera, un socavón en el que solo repararía el dominguero líder para advertir al resto de la excursión con un "Ojo, no os vayáis a tropezar".

La mayoría de nosotros pasaríamos de largo sin imaginar que un misterioso templo con más de 700 años de antigüedad se esconde tan solo un metro por debajo de nuestros pies.

La discreta entrada a estas cuevas está en Shropshire, Inglaterra, en los terrenos de un granjero, y su interior no es obra de miles de años de erosión, sino que fueron excavadas por la mano del hombre.

Hay varias teorías sobre quién y cuándo fue construida. Según las leyendas locales, la cueva data del siglo XVII, y pertenecía a los seguidores de los Caballeros Templarios, la orden de caballeros más famosa de la historia.

A pesar de los años, la estructura de la cueva se conserva perfectamente, algo que podría reforzar la teoría nº2, la de Historic England, que considera que fue excavada entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pero como ellos no se mojan en decir quienes pudieron ser los bricomaníacos que se pegaron el palizón de construirla, vamos a quedarnos con la versión de los templarios, que es mucho más entretenida.

En 2012, los propietarios de las tierras en las que está situada la cueva se vieron obligados a sellar su entrada porque no paraba de colarse gente a realizar ritos satánicos en su interior. No los culpo, si quisiera hacer rituales para adorar al maligno (o una rave, una fiesta de cumpleaños sorpresa, o un remake de The Hole o El proyecto de la bruja de Blair) me colaría allí sin dudarlo dos veces.

El fotógrafo Michael Scott, de Birmingham, se ha acercado a investigar su interior. "Caminé por el campo para encontrarlo, ni no sabes que está ahí, simplemente pasarías por delante de él sin fijarte. Considerando cuánto tiempo ha estado allí, está en un estado increíble, es como un templo subterráneo".

El túnel conduce a una red de pasillos y arcos tallados en piedra arenisca, así como una fuente. Según dijo Scott, la cueva es "bastante estrecha" y a aquellos que ronden el metro ochenta de estatura les tocará agacharse si no quieren rascarse el cogote. Algunas cámaras son tan pequeñas que los exploradores tienen que entrar en ellas gateando.

Mis expectativas para la próxima vez que vaya a dar un paseo por el campo se han disparado a un nivel en el que tengo de antemano la decepción asegurada.

[Vía BBC]