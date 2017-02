Naomi Watanabe, la estrella japonesa que está orgullosa de su sobrepeso

Si Rebel Wilson y Ashley Graham tuvieran una hija japonesa sería Naomi Watanabe: Hace comedia y moda, aparece en televisión y llena portadas de revista. Watanabe tiene tan conquistados a los japoneses que una compañía ferroviaria llegó a crear un "Tren Naomi" el año pasado.

Todo esto sería bastante impresionante para cualquier chica de 29 años. Pero lo es incluso más si tenemos en cuenta que Naomi pesa 100 kilos en un país en el que la mujer media pesa 50 kilos y la delgadez es un imperativo de la belleza.

絶賛 渡辺直美展開催中。 毎日沢山のお客様が来られているみたいです! ありがとうございます😭👏 8/6までです🙋おすすめの限定グッズは私の顔のフェイスタオルですw 遊びに来てね🍒 Naomi Watanabe exhibition #渡辺直美展 #ラフォーレ原宿 #ラフォーレミュージアム原宿 #punyus限定商品もあるにょ #そして美味しい食べ物もコラボしてるにょ #是非きてにょ #💄💄💄 Una foto publicada por 渡辺直美 (@watanabenaomi703) el 2 de Ago de 2016 a la(s) 7:49 PDT

"Mi cuerpo ideal es el de un luchador de sumo, grande pero musculoso", dijo Watanabe riéndose en una entrevista.

En un país donde las mujeres son tan extremadamente delgadas y la mayoría de tiendas ni si quiera tienen tallas por encima de la M (ojo, que hablamos de una M japonesa, que debe ser un tercera parte de una europea), ella está demostrando que es posible ser segura y feliz sin necesidad de ser encajar en este estricto canon.

"Japón no es como Estados Unidos, no ves muchas mujeres de talla grande por aquí" dijo. "Más que intentar cambiar la mentalidad de otra gente, lo que me gustaría es cambiar la mentalidad de las mujeres grandes para ayudarles a sentirse bien consigo mismas".

En Japón ser gorda es bastante menos habitual de lo que es en cualquier país occidental. Para que os hagáis una idea, según la OMS solo un 3% de las mujeres japonesas están obesas. En América esa cifra se dispara hasta el 34,9%.

Eso no quiere decir que tengan una alimentación impecable ni mucho menos, es solo que el problema que nosotros tenemos por exceso, ellos lo tienen por defecto: un 22% de las veinteañeras en Japón tienen un peso excesivamente bajo y sufren malnutrición.

装苑 1月号 Real bread bag @yuni_yoshida さんの連載に 出演しました💛💚嬉しい😭 ユニさんの想像力ヤバめ😂 まじのパンでクラッチバッグ作っちゃった😂 他も最高な写真なので、是非見て下さい🙏 #装苑 #SOEN #4ページです #嬉しすぎて膝痛い #あ💦それは前からでした #昨日発売なので是非💙 Una foto publicada por 渡辺直美 (@watanabenaomi703) el 28 de Nov de 2016 a la(s) 7:22 PST

Watanabe asegura que no pretende promover el aumento de peso, solo una actitud más positiva hacia nuestro propio cuerpo. Su Instagram, en el que tiene casi 6 millones de seguidores, es un escaparate de colores, bromas y buen rollo.

Luciendo sus estridentes modelitos, lo mismo posa comiéndose un helado que tratando de comerse a la gente.

みずタイプポケモン Water type Pokemon #乳輪デカっと思わせて #なんたパンケーキだったのかとホッとしてるところにドロップキックしてくるポケモン #みずの技はない #全て素手で倒す #普通に喧嘩 #Level98 #ボロのつりざおでコイキング並みに釣れる #pancake #NY四日間だけ行ってました #時差ボケ @georgeinaki にお世話になりました💗 Una foto publicada por 渡辺直美 (@watanabenaomi703) el 12 de Ago de 2016 a la(s) 8:22 PDT

Seguramente lo que cautiva a la gente de Watanabe es que no se toma demasiado en serio a sí misma.

Mientras estaba en Milán, a donde viajó para desfilar para la marca Furla durante la semana de la moda, subió una foto de sus pies sobre una báscula que marcaba 100 kilos. "Um... ¿Habré comido demasiada pizza? Creo que pesaba 45 kilos antes de venir a Milán".

あれ?ピザ食べ過ぎたかな?ミラノ来る前は45キロだったのに… Um... Did I eat too much pizza? I believeI weighed 45kg before I came to Milan... #100キロ #むしろ101キロ #100kg #actually101kg #Milan #MilanFashionWeek Una foto publicada por 渡辺直美 (@watanabenaomi703) el 23 de Sep de 2016 a la(s) 11:40 PDT

En una entrevista en la que quisieron saber a quién le gustaría interpretar en una película, ¿su respuesta?, "A Arnold Schwarzenegger o quizás John Travolta, porque puede cantar y bailar".

Cuando desde un blog de moda japonés le preguntaron cuál era su rutina de ejercicios, ella contestó que consistía en tumbarse de espaldas y hacer elevaciones de piernas mientras zampa curri.

Nacida de madre taiwanesa y padre japonés, Watanabe sabía desde pequeña que quería convertirse en cómica. En contra de los deseos de su madre, finalmente debutó en 2008, y tres años después saltó a la fama haciendo esta imitación de Beyoncé veis un pelín más abajo.

En 2013 empezó a llenar portadas de revistas de moda y fue pionera en hacer que las mujeres con sobrepeso fueran más aceptadas convirtiéndose en un icono de la moda " pocchari" (chicas malvavisco).

Al año siguiente lanzó su propia marca de ropa llamada Punyus. "En Japón lás mujeres con tallas grandes no podían llevar lo que querían. No podían llevar faldas, solo ropa negra que no dejase nada de piel al descubierto" explicaba. "Por supuesto que las mujeres grandes quieren ir a la moda, lo que pasa es que non había opciones para nosotras".

En 2016 fue nombrada Mujer del Año por Vogue Japón, en gran medida por tener objetivos muy claros y haberlos conseguido: Watanabe hizo una gira mundial que incluyó Los Ángeles, Nueva York y Taipei.

"Las mujeres japonesas están cambiando, y cada vez hay más mujeres capaces de expresarse por sí mismas y menos que simplemente dicen sí a todo como antes. Veo a más mujeres convirtiéndose en personas súper fuertes y seguras, y eso también me hace crecer a mí".

[Vía Washington Post]