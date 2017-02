Mueren cerdos nadadores de Bahamas después de que “unos turistas les diesen ron”

"Hemos tenido a los cerdos aquí durante 30 años y esto nunca había pasado antes, pero vamos a tener que empezar a regularlo" explicaba Wayde Nixon, uno de los dueños de los animales. Siete de los famosos cerdos nadadores de las Bahamas fueron hallados en la zona de Exuma Cays muertos en la playa después de que algunos turistas les dieran ron y cerveza para beber.

"Tuvimos a un veterinario del gobierno aquí que los examinó. Les puso inyecciones, les dio medicinas... yo estuve allí, trabajé con ellos durante tres días seguidos".

La mayoría de los cerdos siguen con vida, pero siete fallecieron. Los animales son famosos por nadar por los mares de Exuma Cay, y son una atracción turística muy popular. "Ahora mismo la proporción de gente que viene está disparada. Cualquiera trae comida y hace lo que quiere. Tenemos a gente que llega y le da a los cerdos cerveza, ron, se monta a caballito sobre ellos y les hace todo tipo de cosas", explicaba Nixon.

A pesar de todos los indicios, otras fuentes oficiales dicen que la causa de la muerte de los cerdos no está clara de momento. "Podía ser un horrible accidente en el que comieron algo venenoso", dijo Kim Aranha, presidenta del grupo animalista Bahamas Human Society.

"Podría haber sido algo malicioso, pero no me imagino por qué alguna gente haría algo así con intención de hacer daño a esos adorables animales. Sé que hay un montón de marineros idiotas que vienen y les dan alcohol y tratan de emborracharlos, pero no hay que confundir a esa gente con las excursiones turísticas que los han tratado con extremo cuidado", aseguró.

V Alfred Gray, Ministro de Agricultura y Recursos Marinos del país dijo que a partir de ahora "la gente podrá tomar fotografías y mirar a los cerdos nadar, pero no podrán alimentarlos".

