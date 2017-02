Trump dice a sus trabajadoras que “vistan como mujeres”. Esta es la respuesta

¿Sabéis está peña que tiene un gusto bastante regulero pero que parecen vivir en una realidad paralela en la que son los putos amos del style?

Pues es un fenómeno que al tener mucha pasta empeora, porque el dinero no vale para comprar buen gusto, pero sí para alicatar tu mansión de oro de arriba abajo...

Mantener un peinado que desafía un par de leyes físicas y tres o cuatro de estilo.

Y poder permitirte el lujo de ser un déspota mamón diciéndole a todos tus subordinados cómo deben y no deben vestir.

Según una fuente que trabajó para él durante su campaña, Trump quiere que sus empleadas femeninas "vistan como mujeres", especificando que "aunque estén llevando vaqueros tienen que estar arregladas y con buen aspecto". Ahora, desde Twitter, muchas mujeres han querido aclararle a Trump que se puede meter su definición de feminidad por donde amargan los pepinos con el hashtag #DressLikeAWoman.

A handy guide on how to #dresslikeawoman:1. Identify as a woman.2 Get dressed. — Maddie Soper (@misformaddie) 3 de febrero de 2017

"Una guía práctica de cómo vestir como una mujer:

1. Identifícate como una mujer.

2. Vístete.".

Le han respondido mujeres militares.

"Trump, aquí estoy, vestida como una mujer, porque soy una mujer y estoy llevando ropa".

"Yo visto como una mujer. ¿Crees que Trump lo aprobaría? Yo creo que no".

"La senadora Tammy Duckworth sabe como vestir como una mujer".

"Michelle J. Howard, primera mujer afoamericana en dirigir un barco de la Marina Estadounidense".

Cirujanas.

"Esa de la izquierda soy yo llevando mi conjunto preferido".

Forenses.

"Sí, estoy haciendo una autopsia llevando perlas".

Pastoras.

"Trump, me llegó la circular. Así es como se viste una mujer".

Y pilotos.

"Presidente: Así es como yo visto como una mujer".

Trump, deja de preocuparte de cómo deben vestirse las mujeres y preocúpate de demostrarle al mundo que no serás tan mal presidente como todo el mundo cree, anda.