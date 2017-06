May se niega a dimitir y pedirá permiso a la reina para formar Gobierno

Pocas horas después de conocer los resultados de las elecciones, May se ha negado a dimitir a pesar del resultado electoral. Ni el batacazo de perder la mayoría absoluta y quedarse sin 12 asientos, ni la exigencia de su oponente Jeremy Corbyn para que dimitiera han logrado hacerla cambiar de opinión.

May se agarra al poder y ha anunciado que irá a visitar a la reina para que le dé la razón y le permita formar un gobierno de coalición. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte ya se ha ofrecido a ser su compañero de viaje.

Mientras, ante la nada atractiva perspectiva del 'hung parliament', parlamento colgado y sin mayorías, los laboristas se han ofrecido a formar un gobierno minoritario y "servir al país".

"No creo que el gobierno conservador sea estable, no creo que la primera ministra sea estable. No quiero ser despectivo, pero creo que es un cero a la izquierda ahora", ha declarado el secretario de Hacienda del partido laborista John McDonnell.

A solo dos semanas de poner en marcha el artículo 50 y desvincularse definitivamente de la Unión Europea, formar Gobierno corre prisa. No queda claro si en tan poco tiempo se conseguirá que Reino Unido tenga un gobierno pero Corbyn considera que a pesar de ello las negociaciones del Brexit no deberían retrasarse.

Sin embargo, las sombras de una nueva elección no abandonan Westminster. De acuerdo a la BBC, en otras ocasiones los gobiernos minoritarios han celebrado nuevos comicios en la primera oportunidad que han tenido para lograr una mayoría suficiente para gobernar.