¿Lanzaron una caca de perro a Martin Shkreli en esta protesta universitaria?

El pasado viernes había organizado en el campus de Davis de la Universidad de California un evento que prometía hostias como panes. Dos de los personajes más odiados y polémicos del país, Milo Yiannopoulos (editor de la revista digital de derechas Breitbart News) y Martin Shkreli (sí, una vez más, el tío que subió un 5.000% el precio de medicinas contra el Sida y el cáncer), hablando sobre un escenario.

El sarao había sido organizado por el colectivo de jóvenes republicanos de la universidad y estaba siendo promovido desde Breitbart con el hashtag #SHKRELOPOULOS. Fue anunciado con este cartel (bastante divertido, todo se ha dicho) en el Instagram de Milo.

The tour returns this Friday the 13th, with guest star Martin Shkreli. A killer night ahead of us, UC Davis... Una foto publicada por MILO (@milo.yiannopoulos) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 8:32 PST

El evento, sin embargo, no llegó a celebrarse. Las protestas de los estudiantes para evitar el acto llegaron a tal punto que, por consejo de la policía, el grupo de estudiantes republicanos decidió cancelarlo ya que "no era factible continuar con el evento de forma segura".

En uno de los vídeos de las protestas que han circulado por la red se puede ver como alguien le lanza algo a Shkreli justo después de gritarle "piece of shit" (trozo de mierda). Según afirman las malas lenguas, en lo que sería un acto de justicia poética de lo más escatológico, el arma arrojadiza era ni más ni menos que un trozo de caca de perro.

Great job UC Davis! Milo Yiannopoulous & Martin Shkreli event shutdown - apparently Shkreli caught dog sht to the face #SHKRELOPOULOS https://t.co/GAXiMZ65b2 — M. H Arsalai (@ArsalaiH) 14 de enero de 2017

"¡Gran trabajo UCDavis! El evento de Milo Yiannopoulous & Martin Shkreli ha sido cancelado. Aparentemente Shkreli recibió mierda de perro en la cara".

Aunque en un primer momento Shkreli prefirió no comentar nada al respecto, finalmente optó por aclarar el asunto a Mashable, "Desafortunadamente, no hubo ningún lanzamiento de caca. Esto es llaman noticias falsas. Lanzaron algo (mi hombre de seguridad determinó que fueron hojas), y yo me lo sacudí de encima. La ausencia de olor, manchas y cualquier otro rastro elimina por completo la posibilidad".

Aunque las protestas contra los dos ponentes lograron su objetivo de que se cancelase el acto, cabe aclarar que también hubo estudiantes que se manifestaron a favor de que el evento tuviese lugar, compartiesen las opiniones de sus protagonistas, o no.

"Una de los letreros que se vieron en la marcha organizada por Milo Yiannopoulous en la UCDavis, 'Proteged la libertad de expresión, incluso cuando implica odio'".