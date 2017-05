El emotivo momento en que Manchester cantó Oasis para homenajear a sus víctimas

A las 11 de la mañana (hora local), Manchester enmudecía para rendirle homenaje a las 22 víctimas mortales del atentado terrorista que tuvo lugar el lunes tras el concierto de Ariana Grande.

Cientos de personas guardaban un minuto de silencio en la plaza de Santa Ana, hasta que, pasados los 60 segundos, una mujer empezaba a entonar “Don’t look back in anger” (“No mires atrás con rencor”) de Oasis.

El momento pone la piel de gallina. Todos los asistentes se unieron en el estribillo a la espontánea cantante, Lydia Bernsmeier-Rullow, y le ofrecieron a los fallecidos un emotivo homenaje.

La elección de este tema no es casualidad. Oasis fue una exitosa banda británica de rock formada en Manchester en 1991 y el mensaje de Don’t look back in anger , uno de sus temas más conocidos, invita a no guardar rencor, a no mirar el pasado con rabia y dolor.

Con un ramo de flores entre sus brazos, la mujer empezó a cantar mientras todavía se veían entre los asistentes rostros de pena y de contención, y alguna que otra lágrima.

El corresponsal de The Guardian, Josh Halliday, grabó el momento en vídeo y lo compartió en las redes sociales. En menos de 3 horas, el mágico momento ha conseguido más de 8.000 retuits.

“Amo Manchester y ‘Don’t look back in anger’ trata sobre esto. No podemos mirar atrás, tenemos que mirar hacia el futuro”, explicó Bernsmeier-Rullow después del minuto de silencio.

Para esta inspiradora mujer, el tema resume el espíritu de la ciudad: “Todos nos hemos unido y todos vamos a seguir adelante porque eso es lo que Manchester hace”.

Como muchos, Lydia no conocía a ninguna víctima, pero, según ha reconocido, escuchar a toda la plaza de Santa Ana corear con ella la canción le tocó el corazón.