Lanzan latas de Pepsi a la policía durante las protestas del uno de mayo en Portland

Si Pepsi hubiera sabido que utilizarían sus latas para arrojarlas (llenas) a la policía durante una manifestación, probablemente se hubiera pensado mejor el controvertido anuncio publicitario. Varios manifestantes empezaron a arrojar latas llenas de Pepsi a los policías durante las manifestaciones del primer día de mayo en Portland.

Una de las latas de Pepsi llegó a herir a un personal sanitario, según reportó la policía a través de la cuenta de Twitter.

A @PDXFire medic was hit by a full @pepsi can thrown during #MayDayPDX protest march. Not injured.

Los enfrentamientos con la policía tuvieron lugar durante el mitin anti-Trump en Oregon (Portland).

Police took some shields from anarchists, anarchists grouped up toward cops. 1 tried to hand Pepsi to cop, unsuccessfully #Mayday #MayDayPDX pic.twitter.com/IV8nDzxLeP