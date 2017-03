Lego lanzará una colección de 5 mujeres históricas de la NASA

Los turistas que Jimmy Kimmel coló en la gala de los Oscar no fueron los únicos invitados atípicos de la noche. Entre todas las celebrities que subieron y bajaron de aquel escenario hubo una invitada que nada tenía que ver la industria del espectáculo:

La científica espacial Katherine Johnson que, a sus 98 años, pudo acompañar en la entrega de premios a las actrices protagonistas de Figuras Ocultas, la película que cuenta la historia de Johnson y dos de sus compañeras afroamericanas en la NASA, Dorothy Vaughan y Mary Jackson.

Katherine Johnson, la #matemática de la NASA que hizo posible que el hombre pisara la Luna, en los Premios Oscar https://t.co/7Vsei90u9Z pic.twitter.com/VxfBG4jfSO — Inst Cc. Matemáticas (@_ICMAT) 28 de febrero de 2017

El cine no ha sido el único medio que ha decidido que ya es hora de hacer que las mujeres de la ciencia dejen de ser "figuras ocultas". Lego acaba de anunciar que Johnson y otros cuatro miembros femeninos de la NASA serán las protagonistas de una nueva colección que saldrá a la venta próximamente.

Desde la cuenta @LegoNASAwomen, desearon suerte a Figuras Ocultas con sus tres nominaciones a los Oscars con el Lego de Johnson.

Y han ido presentando individualmente a las demás.

Mae Jamison, primera astronauta estadounidense en viajar al espacio.

Margaret Hamilton, científica computacional, matemática e ingeniera de sistemas.

"Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly." —Margaret Hamilton, computer science pioneer #WednesdayWisdom pic.twitter.com/QjWc5IHP4x — Lego NASA Women (@LegoNASAWomen) 8 de febrero de 2017

Nancy Grace Roman, astrónoma que tuvo un papel findamental en el diseño del telescopio Hubble.

"I am glad I ignored the many people who told me I could not be an astronomer." —Nancy Grace Roman https://t.co/iIAU6aCOMw #WednesdayWisdom pic.twitter.com/JwMXgft1Po — Lego NASA Women (@LegoNASAWomen) 18 de enero de 2017

Sally Ride, astronauta y primera mujer americana en llegar al espacio exterior.

"If we want scientists and engineers in the future, we should be cultivating the girls as much as the boys." —Sally Ride #wednesdaywisdom pic.twitter.com/cxluonwSxn — Lego NASA Women (@LegoNASAWomen) 5 de enero de 2017

Un par de veces al año, Lego lanza un concurso que culmina en una o dos propuestas de los fans materializándose en figuritas reales que produce la compañía. En esta ocasión, la escritora científica americana Maia Weinstock, que lleva la cuenta @LegoNASAwomen, pudo cumplir su sueño de ver a grandes científicas espaciales convertidas en Lego gracias a los 10.000 votos de apoyo que recibió del público.

La portavoz de Ideas Lego, Lise Dydensborg, anunció que la propuesta de Weinstock había destacado por encima de sus 11 competidoras por su valor inspiracional.

"Como escritora y editora de ciencia, y con un fuerte interés personal en la exploración del espacio, así como de la historia de la mujer en la ciencia y la ingeniería, el proyecto Mujeres de la Nasa de Maia Weinstock era una forma de celebrar los logros de las mujeres en este tipo de profesiones" dijo. "En particular de aquellas que han conseguido un gran impacto con su trabajo para la NASA".

La colección Mujeres de la Nasa estará disponible a finales de este año o principios de 2018.