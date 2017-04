Kylie Jenner acompañó al baile de graduación a un chico al que habían rechazado

Imagen: Snapchat Kylie Jenner.

Cuando a Albet Ochoa, un estudiante del instituto Rio Americano de Sacramento (California) la chica a la que le pidió ser su cita para la fiesta de graduación le rechazó, decidió apostar a lo grande: le pidió salir a Kylie Jenner.

Ochoa, uno entre los millones de fans que tiene Kylie en el mundo, es la prueba evidente de que echarle cara a la vida a veces funciona. Jenner aceptó y el chico se ha convertido oficialmente en una leyenda en su instituto.

This is Kylie jenners date pic.twitter.com/DRNSrwgCc7 — Ethan Dang (@ethandang_) 9 de abril de 2017

"Esta es la cita de Kylie Jenner".

"Bueno, Albert Ochoa, eres famoso ahora".

Muchos asistentes a la fiesta compartieron incrédulos fotos y vídeos de la celebrity.

Kylie Jenner really just came to rio prom. pic.twitter.com/sZQflHt62B — Sam Adams (@sam_adams_10) 9 de abril de 2017

"Kylie Jenner acaba de venir a nuestra graduación de Rio, de verdad".

Todo fue llevado con tanto secretismo hasta su aparición que ni si quiera la hermana de Albert tenía ni idea de que Kylie fuese a ser su acompañante.

TELL ME WHY MY BROTHER TOOK KYLIE JENNER TO PROM 2NIGHT !!!!!!! — $elena Ochoa (@ssoochoa) 9 de abril de 2017

"DECIDME POR QUÉ MI HERMANO LLEVÓ A KYLIE JENNER A SU GRADUACIÓN ESTA NOCHE".

Eso sí, estuvo encantada de la vida al enterarse.

proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF — $elena Ochoa (@ssoochoa) 9 de abril de 2017

"Orgullosa de decir que ese es mi hermano".

No como la chica que le rechazó y que, probablemente, se esté replanteando un par de cosas.

"Cuando el tío al que rechazas para el baile de graduación tiene como plan B a Kylie Jenner".

Kylie asistió al evento acompañada de su mejor amiga Jordyn Woods y, según comentan, el equipo de rodaje de Keep Up With The Kardashians también estaba por allí. Puede que ese sea el motivo por el que Kylie no compartiera ninguna fotografía ni vídeo de la fiesta: tal vez estén esperando a contar la historia completa en un episodio del reality. Eso sí, compartió con sus fans esta foto con su bff de vuelta en el avión.

En fin, parece que tendremos que esperar a la emisión del capítulo para saber qué paso exactamente entre Kylie Jenner y Albert Ochoa.