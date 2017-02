Las fotos de las vacaciones de Obama son del tipo “voy a dar envidia en Instagram”

Tras darle al nuevo presidente las llaves de la Casa Blanca, Obama decidió hacer las maletas y pegarse unas buenas vacaciones para desconectar un poco de todo este "Culebrón Trump". Y hay que decir que tiene pinta de estar pasándoselo deluxe.

Después de verle paseándose con la playa con la gorra para atrás como diciendo "Así lo petábamos en los 90, chavales" ya nos había quedado claro que Obama había activado al 300% el mood vacacional.

Obama's on vacation with the hat backwards. He's never coming back. pic.twitter.com/RUakcwwgtT — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 1 de febrero de 2017

"Obama está de vacaciones con la gorra para atrás. Nunca va a volver".

Pero el vídeo subido por Richard Branson, fundador de Virgin de profesión y super amigui del ex presidente por devoción, despeja cualquier sombra de duda. Después de 8 años sin poder hacer deportes de agua, algo que siempre le había encantado, Branson le invitó a su isla privada de las Islas Vírgenes para que pudiera aprender kite surf, y quiso grabar la proeza y compartirla en YouTube.

"Una de las primeras historias que Barack me contó cuando él y Michelle llegaron a las Islas Mosquito fue como, justo antes de convertirse en presidente, había estado surfeando en una zona de oleaje peligroso en Hawaii. Cuando regresó después de una extenuante sesión, su nuevo jefe de seguridad se acercó a él y le dijo: 'Esta va a ser la última vez que surfees en ocho años'. Durante los siguientes ocho años nunca tuvo la oportunidad de surfear, hacer deportes de agua y muchas otras cosas que le encantaban, así que tremendo poder ofrecerle la oportunidad de hacer kite surf".

Para muchos, este despiporre de felicidad que se trae el ex presidente es el equivalente a esos estados de Facebook en los qe tu ex quiere dejar claro lo feliz que es ahora que lo habéis dejado.

Obama just posed for the "I'm GREAT!" pic you'd petty post after a breakup. pic.twitter.com/DkmjF6CgTJ — Encyclopedia Black (@luckyturner) 7 de febrero de 2017

"Obama acaba de publicar la típica foto de 'Estoy GENIAL' que publicarías con maldad después de una ruptura".

this picture is the equivalent of obama texting "new phone who dis" to america pic.twitter.com/b9JmODfT25 — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 7 de febrero de 2017

"Esta foto es el equivalente de Obama escribiendo 'Tengo número nuevo ¿quién eres?' a América".

Obama out here looking stress free, I wish America could relate pic.twitter.com/Oi3hmc3OaW — M Ä C C 〽️ (@DonteMacc) 7 de febrero de 2017

"Obama por ahí con pinta de no estar para nada estresado. Ojalá América pudiera decir lo mismo".

🎶 Nothing can compare to your first true love / so I hope this reminds you babe / when it's real it's forever so don't forget about POT-US 🎶 pic.twitter.com/6PPdFUsPFn — Alex Bedder (@itgetsbedder) 7 de febrero de 2017

"🎶Nada puede compararse con tu primer amor verdadero / así que espero que esto te lo recuerde nena / cuando es real es para siempre así que no lo olvides POT-US🎶".

Pero no podemos decir que Obama esté pasando de todo. Saltándose a la torera la tradición del resto de expresidentes de no meterse en asuntos políticos tras dejar el cargo, tan solo diez días después de que Trump tomara la presidencia, Obama emitió un comunicado diciendo que "los valores americanos están en juego" y mostró su apoyo a las protestas contra el veto a los musulmanes de Trump.