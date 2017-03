Katy Perry reconoce que siendo adolescente rezó para ahuyentar su lado gay

Katy Perry ha marcado un antes y un después en su carrera con su discurso del sábado en la Gala de los Premios Nacionales de la Igualdad 2017 en Los Ángeles.

Perry, que se refirió a sí misma como una "simple cantante y compositora", habló públicamente del debate interno que su educación ultra religiosa le supuso para aceptar su sexualidad con naturalidad, y cómo rezó para "ahuyentar" su lado gay campamentos cristianos.

"Hablo sobre mis verdades y dibujo mis fantasías en estas pequeñas canciones de pop, por ejemplo: besé una chica y me gustó. Siendo sincera, hice más que eso. ¿Pero cómo iba a reconciliar eso con mi vida como chica criada en grupos de góspel y grupos juveniles que estaban a favor de los campamentos pro-conversión?" dijo.

"Lo que sabía es que tenía curiosidad e incluso entonces era consciente de que la sexualidad no era algo tan blanco y negro como el vestido que llevo puesto. Sinceramente, no siempre lo vi claro, pero cuando saqué esta canción en 2008 sabía que iba a empezar una conversación sobre algo que hacía mucha gente del mundo sentir la suficiente curiosidad como para querer cantarla también".

I will never cease to be a champion, an ally, a spotlight and a loving voice for all LGBTQ-identifying people. ❤🌈💪🏻(part 1) https://t.co/Swaz38wUwr

"Nunca dejaré de ser una campeona, una aliada, un foco de atención y una voz para toda la gente que se identifica con el colectivo LGTBQ".

Que Katy tuvo una educación muy religiosa es algo de sobra conocido. Tanto su padre como su madre son pastores protestantes y, en 2001, antes de su salto a la fama, lanzó una colección de canciones cristianas de Gospel bajo el nombre de Katy Hudson.

"Cuando estaba creciendo me enseñaron que homosexualidad era sinónimo de 'abominación' e 'infierno'... Así que, durante la mayoría de mi inconsciente adolescencia, recé para ahuyentar mi lado gay en campamentos cristianos".

"Pero en medio de todo aquello, en un giro de los acontecimientos, encontré mi regalo. Y mi regalo fue conocer gente fuera de mi burbuja, y mi burbuja empezó a estallar. Esta gente no era para nada como aquello que me habían enseñado a temer: eran las personas más libres, fuertes, bondadosa e inclusivas que jamás conocí... Dios mío, que revelación, ¡y no hablo del último capítulo de la Biblia".

I feel sparkly as fuck! Truth be told, I think a lot of that has to do with the magic that has rubbed off on me, from all of you.✨🌈❤(part 2) https://t.co/IZrjbVGdXP